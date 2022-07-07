ФОТО | Организаторы рассказали, как будет проходить крупнейшее теннисное мероприятие в Эстонии

Таллиннский турнир WTA стартует 26 сентября, финал состоится 2 октября. За неделю до этого (начиная с 19 сентября) в Токио пройдет турнир WTA 500, а в Сеуле — турнир WTA 250.

Сразу после Tallinn Open стартуют соревнования WTA 500 в Остраве, Чехия. Это может означать, что наши звезды тенниса Анетт Контавейт (WTA, 3-е место) и Кайя Канепи (WTA, 38-е место) также смогут сыграть в Таллинне. Обе теннисистки подтвердили, что при возможности будут присутствовать на домашнем турнире.

После пресс-конференции начался традиционный теннисный турнир среди представляющих различные области деятельности знаменитостей, в котором в этом году примет участие и команда спонсоров WTA Tallinn Open.

В 15:00 начнется финал женского одиночного турнира Чемпиона Эстонии, за которым последует финал парного мужского турнира и финал турнира смешанных пар. На этих играх можно будет увидеть и подрастающее поколение теннисистов – помогать участникам турнира с мячами будут воспитанники летней школы болл-боев WTA 250 Tallinn Open.

