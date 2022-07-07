Одесситка чуть не погибла от российской ракеты. Ее московский брат: „мы воюем с нациками!“

1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по Одесской области. Три ракеты попали по поселку Сергеевка в окрестностях Одессы. Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. По официальным сообщениям, 21 человек погиб, включая 12-летнего мальчика. 38 человек, в том числе 6 детей пострадали, передает русская служба Би-би-си.

Одна из пострадавших - школьная учительница, воспитательница детского сада Лариса Шмалько. У нее многочисленные колото-резаные раны в результате прямого попадания российской ракеты в дом, где проживала женщина.

Брат Ларисы проживает в Москве. После обстрелов она сообщила ему, что пострадала и не может ходить. „Брат ответил: сестричка, это все неправда, это ваш Азов, это ваши военные силы, наших войск там нет, мы спасаем людей от бандеры и нациков“, - сказала Лариса в интервью местному телеканалу „Интер“.

Она добавила, что попросила сына сфотографировать ее и отправить фото брату. „ Брат не верил, сказал, что наши родители против нациков воевали, так и сейчас. Хотела показать брату, что такие „спецоперации“ у нас в каждом городе. Но сын взял и удалил брата совсем. Мы не будем больше общаться. Зачем? Если человек тебя совсем не понимает“, - резюмировала пострадавшая.