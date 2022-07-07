В Литве перепутали премьера „ЛНР“ и учителя - обоих зовут Сергей Козлов. Есть ли проблемы у Сергея Козлова из Таллинна?

После начала войны премьер-министра так называемого „ЛНР“ Сергея Козлова внесли в санкционный список ЕС, что привело к блокировке счетов на территории Евросоюза и другим ограничениям. Однако из-за этого пострадали обычные люди: 39-летний Сергей из Каунаса и его знакомый Сергей из Вильнюса. Например, банки блокируют переводы школьного учителя, на счет не приходит зарплата, невозможно заплатить за услуги по интернет-счету.

RusDelfi спросил у бизнес-консультанта Сергея Козлова из Таллинна, столкнулся ли он с подобным недоразумением. По его словам, его счет в Swedbank продолжает работать. „В Эстонии все хорошо, все карточки работают, - заверил он. - Последний раз в Лондоне был в конце февраля - тогда все было окей. Недавно платил карточкой на пароме Tallink. Делал покупки в интернете и покупал заграничные акции, проблем, вроде, нет“.