Борис Джонсон покидает пост лидера Консервативной партии

Состязание за пост лидера партии пройдет этим летом, и новый премьер-министр вступит в должность ко времени партийной конференции в октябре.

Как сообщил пресс-секретарь канцелярии премьер-министра, сегодня Борис Джонсон выступит с обращением к стране.

Серьезный кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался уже несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны его правительства и его членов. Свои посты за последние дни покинули более 50 министров, включая некоторых из ближайших сторонников Джонсона, включая канцлера Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида.

Министр внутренних дел Прити Патель, обязанная своей карьерой целиком Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шеппс также призвали Джонсона уйти в отставку.

Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что „это нестерпимо и будет становиться только хуже“.

Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года.

Последним ударом стал скандал с Крисом Пинчером - членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

На этой неделе стало известно, что двое мужчин пожаловались на Пинчера, что тот трогал их непристойным образом на вечеринке в закрытом клубе. Крис Пинчер непосредственно отвечает за дисциплину консерваторов в парламенте.

Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.

Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться - но лишь после того, как появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично, и даже если он забыл об этом, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.