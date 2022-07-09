Андрус Ансип объяснил, почему Эстония не вошла „в пятерку“

По словам Ансипа, Эстония пока хоть и не вошла в пятерку, имеет все шансы это все-таки сделать.

„Мы очень энергично движемся к этой цели. Если вы посмотрите на период восстановления независимости и на то, где мы находимся сейчас, то ВВП Эстонии вырос в 20 раз, в то время как всего ЕС – всего в 2,3 раза. Наш рост проходил значительно быстрее, чем в других странах, которые разделили нашу судьбу. Если мы будем продолжать в том же духе, то будем постоянно становиться богаче. 30 лет назад Эстония и Молдова были равны с экономической точки зрения. Сейчас Молдова — самая бедная страна Европы, а Эстония — в числе богатых“, - сказал политик.

По его словам, во многом виноваты правительства (определенный состав - прим.ред.), которые принимает неправильные решения. „Если в промежутках появляется правительство, которые просто выбрасывают деньги — те самые 357 миллионов евро недополученных акцизов, — то войти в пятерку самых богатых стран точно не получится. Общее правило состоит в том, что если вы хотите что-то получить, то должны много работать во имя этого, и те, у кого нет больших мечтаний, летает низко. Нужно ставить амбиционные цели, недостаточно сравнивать себя с Болгарией или даже с Латвией, как это до сих пор делают те, кто отвечал за управление вызванным коронавирусом кризисом“.

Ансип считает, что Эстония не должна довольствоваться малым, а стремиться к лучшему. „Мы должны сравнивать себя с Финляндией. У них дела лучше. Если мы выглядим лучше на фоне кого-то, то да, это приносит нам удовлетворение, но удовлетворение не способствует быстрому поиску новых решений“.

На вопрос о том, верил ли Ансип сам в то, что говорил, он ответил „конечно“ „И продолжаю верить. Если посмотреть на путь, который прошла Финляндия, то упорная работа вывела их на вершину мира. До Второй мировой войны уровень жизни в Эстонии и Финляндии был примерно одинаковым, а, по некоторым данным, в Эстонии даже выше. Если финны смогли, то почему не сможем мы? Чем мы хуже финнов?“.

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