Капитан женской сборной Замбии провалила тест на определение пола

Однако некоторые африканские журналисты заявляют, что причиной исключения Банды стали аномальные анализы крови. По их информации, они выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона, также СМИ в список причин добавляют „мужское телосложение“ девушки.

„По поводу отсутствия Барбры Банды на соревнованиях, я не могу назвать вам настоящие причины. Лучше спросите у CAF“, — приводит слова тренера сборной Замбии Брюса Мвапе Mundo Deportivo.

Отмечается, что болельщики команды Замбии недовольны отсутствием чёткого ответа со стороны сборной по поводу исключения Банды, также они винят федерацию женского футбола страны в бездействии.

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