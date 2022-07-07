Ехавший на заднем колесе электросамоката подросток получил штраф

„В отношении молодого человека было применено укороченное производство и, поскольку он несовершеннолетний, ему был назначен штраф 10 евро. О нарушении также было сообщено родителям, а ему было разъяснено, что легкое транспортное средство должно передвигаться так, чтобы все колеса были в контакте с поверхностью дороги“, - рассказал руководитель патрульной службы дорожной полиции Марек Вяхи.