Ехавший на заднем колесе электросамоката подросток получил штраф(4)
Полиция предупреждает, что езда на заднем колесе электросамоката является запрещенным действием. Недавно правоохранители заметили в Таллинне одного такого нарушителя и выписали ему штраф, сообщает RusRR.
„В отношении молодого человека было применено укороченное производство и, поскольку он несовершеннолетний, ему был назначен штраф 10 евро. О нарушении также было сообщено родителям, а ему было разъяснено, что легкое транспортное средство должно передвигаться так, чтобы все колеса были в контакте с поверхностью дороги“, - рассказал руководитель патрульной службы дорожной полиции Марек Вяхи.
По словам подростка, он не знал, что езда на заднем колесе запрещена.
„Только сейчас узнал. А скорость я не превышаю“, - отметил несовершеннолетний после того, как его отпустили полицейские.
По закону, скорость электросамокатов не может превышать 25 километров в час.