Коалиционные переговоры длились до трех ночи. Результата опять нет

„Солнце встает и на сегодня мы закончили переговоры. К сожалению, безрезультатно“, - в три часа ночи написала в соцсетях премьер-министр Кая Каллас.

Вчера Каллас сказала Delfi, что, несмотря на то, что партии стали ближе друг к другу, по основным темам по-прежнему необходимо достичь консенсуса. Речь идет о семейных пособиях, реформе рынка электроэнергии и переход на образование на эстонском языке.