Новости Эстонии
07.07.2022, 08:06

Коалиционные переговоры длились до трех ночи. Результата опять нет

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Koalitsiooni pressikas 16.06.2022
Koalitsiooni pressikas 16.06.2022
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

Партией реформ, Isamaa и социал-демократами в среду после обеда, закончились лишь в четверг рано утром.

„Солнце встает и на сегодня мы закончили переговоры. К сожалению, безрезультатно“, - в три часа ночи написала в соцсетях премьер-министр Кая Каллас.

Вчера Каллас сказала Delfi, что, несмотря на то, что партии стали ближе друг к другу, по основным темам по-прежнему необходимо достичь консенсуса. Речь идет о семейных пособиях, реформе рынка электроэнергии и переход на образование на эстонском языке.

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