ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Агрессивный мужчина зарезал охранника в общежитии в Мустамяэ

В среду вечером, около 22:30, в полицию поступило сообщение о том, что охраннику общежития на Академия теэ нужна помощь, чтобы вывести мужчину из здания. Охранник и прибывшие на место полицейские направились в квартиру, где мужчина, открывший дверь, напал на охранника с ножом. Полицейские пытались спасти ему жизнь, но, несмотря на приложенные усилия, 69-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Агрессивный подозреваемый не подчинялся распоряжениям полиции, поэтому для его задержания применили электрошокер.



Руководитель группы службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Элари Хаугас сказал, что нападение было неожиданным. „Инцидент произошел совсем недавно, и, поскольку подозреваемый еще не давал показаний, говорить о мотивах его поступка или деталях случившегося пока рано. Мы провели первичные мероприятия на месте происшествия и продолжаем собирать улики“, — сообщил Хаугас.



По словам старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круусимяги, подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за совершение тяжкого преступления против личности, поэтому в ближайшие дни прокуратура ходатайствует о его заключении под стражу.