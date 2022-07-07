ФОТО | „Флора“ приносит первую победу для Эстонии в еврокубках, „Пайде“ проигрывает в Тбилиси „Динамо“

Первые 20 минут матча проходят спокойно и без опасных моментов, команды присматриваются друг к другу. На 21-й минуте после небольшой неразберихи в штрафной гостей Сергей Зенёв получает мяч, делает точный пас на Миллера, который головой отправляет мяч в ворота 1:0. На 39 минуте матча во время борьбы после подачи с фланга, столкнулись Нымм и нападающий гостей. Обоим игрокам потребовалась медицинская помощь, но, к счастью, они смогли продолжить встречу.

На 55-й минуте матча гости были близки к тому, что бы сравнять счет, но мяч пролетел в метре от ворот. На 58-й минуте „Флора“ быстро разыграла штрафной, Зенёв вышел один на один с вратарем, но затянул с ударом, и вратарь спас гостей от второго гола. Очень опасно момент возник у гостей на 85-й минуте штрафной, после удара головой мяч пролетает чуть выше ворот. „Флора“ побеждает северных соседний 1:0.

До матча:

После разгромного поражения „Левадии“ от „Викингура“ (1:6) в предварительном отборочном раунде ЛЧ, в менее статусном еврокубковом турнире Лиги конференции стартуют „Флора“ и „Пайде“.

Городская команда Пайде пробивается в еврокубки третий сезон подряд и сегодня сыграет с „Динамо“ Тбилиси. В предыдущих двух случаях они проиграли „Жальгирису“ из Литвы и „Шлёнску“ из Польши.

„Динамо“ Тбилиси - серебреный призер прошлого сезона чемпионата Грузии. Тбилисский клуб с огромной историей, выигравший чемпионат Грузии 18 раз, 13 раз - кубок и 8 раз - суперкубок Грузии. На данный момент тбилисское „Динамо“ занимает второе место в чемпионате с 38 очками после 20-го тура. В составе несколько африканцев, белорус с украинцем и несколько грузинских игроков. Особого внимания заслуживает гвинейский вингер Усман Камар, от которого будет исходить основная угроза, и 22-летний защитник Леван Харабадзе, поигравший в Швейцарии.