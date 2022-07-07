ФОТО | „Флора“ приносит первую победу для Эстонии в еврокубках, „Пайде“ проигрывает в Тбилиси „Динамо“
Сегодня таллиннская „Флора“ начала свой путь в еврокубках с победы над финским „Сейняйоки“ (1:0) в первом отборочном раунде Лиги конференций УЕФА. „Пайде“ после первого тайма проигрывает в Тбилиси „Динамо“ (1:0)
Первые 20 минут матча проходят спокойно и без опасных моментов, команды присматриваются друг к другу. На 21-й минуте после небольшой неразберихи в штрафной гостей Сергей Зенёв получает мяч, делает точный пас на Миллера, который головой отправляет мяч в ворота 1:0. На 39 минуте матча во время борьбы после подачи с фланга, столкнулись Нымм и нападающий гостей. Обоим игрокам потребовалась медицинская помощь, но, к счастью, они смогли продолжить встречу.
На 55-й минуте матча гости были близки к тому, что бы сравнять счет, но мяч пролетел в метре от ворот. На 58-й минуте „Флора“ быстро разыграла штрафной, Зенёв вышел один на один с вратарем, но затянул с ударом, и вратарь спас гостей от второго гола. Очень опасно момент возник у гостей на 85-й минуте штрафной, после удара головой мяч пролетает чуть выше ворот. „Флора“ побеждает северных соседний 1:0.
До матча:
После разгромного поражения „Левадии“ от „Викингура“ (1:6) в предварительном отборочном раунде ЛЧ, в менее статусном еврокубковом турнире Лиги конференции стартуют „Флора“ и „Пайде“.
Городская команда Пайде пробивается в еврокубки третий сезон подряд и сегодня сыграет с „Динамо“ Тбилиси. В предыдущих двух случаях они проиграли „Жальгирису“ из Литвы и „Шлёнску“ из Польши.
„Динамо“ Тбилиси - серебреный призер прошлого сезона чемпионата Грузии. Тбилисский клуб с огромной историей, выигравший чемпионат Грузии 18 раз, 13 раз - кубок и 8 раз - суперкубок Грузии. На данный момент тбилисское „Динамо“ занимает второе место в чемпионате с 38 очками после 20-го тура. В составе несколько африканцев, белорус с украинцем и несколько грузинских игроков. Особого внимания заслуживает гвинейский вингер Усман Камар, от которого будет исходить основная угроза, и 22-летний защитник Леван Харабадзе, поигравший в Швейцарии.
Текущая форма „Пайде“ не очень хорошая, в последних четырех играх чемпионата Эстонии они сыграли вничью с „Нарва Транс“ и „Курессааре“ и проиграли „Калью“. Несмотря на это, команда полна надежд. „Мы знаем сильные стороны „Динамо“, но также знаем и их слабые стороны. Я действительно считаю, что у нас есть хорошие шансы дать бой статусному сопернику“, — сказал перед матчем в Тбилиси главный тренер команды „Пайде“ Карел Воолайд.
„Флоре“ предстоит играть против бронзового призера чемпионата Финляндии прошлого сезона - „Сейняйоки“. В составе финского клуба множество опытных игроков, но в своем чемпионате в этом году команда выступает не лучшим образом, занимая девятое место с 12 очками.
„Флора“, игравшая в прошлом сезоне на групповой стадии ЛК, находится в отличной форме, занимая в чемпионате Эстонии первое место. Каждый год „Флора“ радует своей игрой в Европе, играя на равных против „Айнтрахта“, загребского „Динамо“, „Легии“ и „Партизана“, обыгрывая клубы из Исландии, Мальты и Ирландии.
Перед первой игрой в еврокубках команду покинул защитник Йоонас Тамм. В предстоящей встрече вместо травмированного вратаря Грюнвальда выйдет молодой Карл-Ромет Нымм.
„Мы были к этому готовы и понимали, что Тамм, скорее всего, уйдет. В истории нашего клуба уходили лучшие игроки, и мы привыкли работать в таких условиях. Конечно, в этой игре нам бы не помешал игрок такого калибра“, — сказал накануне матча главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн.
Игра „Флоры“ с „Сейняйоки“ начнется в 19:00 на „А. Ле Кок Арене“.
„Пайде“ сыграет в Тбилиси против „Динамо“ в 20:00, игру покажут тут.