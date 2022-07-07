ФОТО | „Флора“ обыгрывает северных соседей, а „Пайде“ сенсационно побеждает в Тбилиси в первом отборочном раунде Лиги конференций

Победный гол в составе „Флоры“ забил головой Мартин Миллер на 21-й минуте, после навеса Сергея Зенёва.

У эстонского клуба было несколько хороших моментов, но, к сожалению, больше голов забить не удалось. Самые опасные моменты возникли во втором тайме у Зенёва и Маркуса Поома, который вышел на замену. Последний не смог пробить вратаря на последней минуте, так как защитник в последний момент успел помешать.

Прошлогодний бронзовый призер чемпионата Финляндии, который сейчас находится лишь на девятом месте во внутреннем чемпионате, сегодня выглядел хуже хозяев и имел проблемы в первую очередь с игрой в атаке.

„Пока расслабляться рано, так как это только первая игра. С точки зрения игры, у нас было много моментов. В еврокубках нет соперников, которые бы не создавали моментов у наших ворот. Нам удалось доставить сопернику довольно много проблем, у нас было много моментов. Игрой своей команды я доволен. Если бы я мог что-то добавить, исходя из игры, это было бы реализацией. 1-0 или 2-0 не изменит наш подход. Мы должны ехать туда и играть с такой же отдачей, а не сидеть сложа руки. При счете 2:0 было бы право на ошибку, но это не изменило бы наш подход“, — сказал главный тренер „Флоры“ после игры.

Ответная игра состоится 14 июля в Финляндии.

„Пайде“ сенсационно побеждает в Тбилиси

Играя дома, „Динамо“ доминировало в первом тайме и вышли вперед на 22-й минуте с голом Давида Схиртладзе. „Пайде“ играли очень дисциплинированно, смогли дождаться своего момента, и на 61-й минуте Сийм Лутс сравнял счет 1:1.

Однако ничья держалась недолго и на 65-й минуте игрок „Динамо“ Леван Харабадзе вывел гостей вперед 2:1. Но концовка встречи осталась за „Пайде“. Во-первых, на 81-й минуте Эбрима Сингхатех снова сравнивает счет в матче. На 89-й минуте Кристифер Пихт оказался в нужном месте, в нужное время и после прострела в штрафную, отправил мяч в ворота „Динамо“ 3:2. Достойная выездная победа „Пайде“ со счетом 3:2.

Ответная игра состоится 14 июля на стадионе в Пярну, в 19:00.

До матча: