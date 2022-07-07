ФОТО | „Флора“ обыгрывает северных соседей, а „Пайде“ сенсационно побеждает в Тбилиси в первом отборочном раунде Лиги конференций
В четверг таллиннская „Флора“ начала свой путь в еврокубках с победы над финским „Сейняйоки“ (1:0), а „Пайде“ сенсационно побеждает в Тбилиси „Динамо“ (3:2) в первом отборочном раунде Лиги конференций УЕФА.
Победный гол в составе „Флоры“ забил головой Мартин Миллер на 21-й минуте, после навеса Сергея Зенёва.
У эстонского клуба было несколько хороших моментов, но, к сожалению, больше голов забить не удалось. Самые опасные моменты возникли во втором тайме у Зенёва и Маркуса Поома, который вышел на замену. Последний не смог пробить вратаря на последней минуте, так как защитник в последний момент успел помешать.
Прошлогодний бронзовый призер чемпионата Финляндии, который сейчас находится лишь на девятом месте во внутреннем чемпионате, сегодня выглядел хуже хозяев и имел проблемы в первую очередь с игрой в атаке.
„Пока расслабляться рано, так как это только первая игра. С точки зрения игры, у нас было много моментов. В еврокубках нет соперников, которые бы не создавали моментов у наших ворот. Нам удалось доставить сопернику довольно много проблем, у нас было много моментов. Игрой своей команды я доволен. Если бы я мог что-то добавить, исходя из игры, это было бы реализацией. 1-0 или 2-0 не изменит наш подход. Мы должны ехать туда и играть с такой же отдачей, а не сидеть сложа руки. При счете 2:0 было бы право на ошибку, но это не изменило бы наш подход“, — сказал главный тренер „Флоры“ после игры.
Ответная игра состоится 14 июля в Финляндии.
„Пайде“ сенсационно побеждает в Тбилиси
Играя дома, „Динамо“ доминировало в первом тайме и вышли вперед на 22-й минуте с голом Давида Схиртладзе. „Пайде“ играли очень дисциплинированно, смогли дождаться своего момента, и на 61-й минуте Сийм Лутс сравнял счет 1:1.
Однако ничья держалась недолго и на 65-й минуте игрок „Динамо“ Леван Харабадзе вывел гостей вперед 2:1. Но концовка встречи осталась за „Пайде“. Во-первых, на 81-й минуте Эбрима Сингхатех снова сравнивает счет в матче. На 89-й минуте Кристифер Пихт оказался в нужном месте, в нужное время и после прострела в штрафную, отправил мяч в ворота „Динамо“ 3:2. Достойная выездная победа „Пайде“ со счетом 3:2.
Ответная игра состоится 14 июля на стадионе в Пярну, в 19:00.
До матча:
После разгромного поражения „Левадии“ от „Викингура“ (1:6) в предварительном отборочном раунде ЛЧ, в менее статусном еврокубковом турнире Лиги конференции стартуют „Флора“ и „Пайде“.
Городская команда Пайде пробивается в еврокубки третий сезон подряд и сегодня сыграет с „Динамо“ Тбилиси. В предыдущих двух случаях они проиграли „Жальгирису“ из Литвы и „Шлёнску“ из Польши.
„Динамо“ Тбилиси - серебреный призер прошлого сезона чемпионата Грузии. Тбилисский клуб с огромной историей, выигравший чемпионат Грузии 18 раз, 13 раз - кубок и 8 раз - суперкубок Грузии. На данный момент тбилисское „Динамо“ занимает второе место в чемпионате с 38 очками после 20-го тура. В составе несколько африканцев, белорус с украинцем и несколько грузинских игроков. Особого внимания заслуживает гвинейский вингер Усман Камар, от которого будет исходить основная угроза, и 22-летний защитник Леван Харабадзе, поигравший в Швейцарии.
Текущая форма „Пайде“ не очень хорошая, в последних четырех играх чемпионата Эстонии они сыграли вничью с „Нарва Транс“ и „Курессааре“ и проиграли „Калью“. Несмотря на это, команда полна надежд. „Мы знаем сильные стороны „Динамо“, но также знаем и их слабые стороны. Я действительно считаю, что у нас есть хорошие шансы дать бой статусному сопернику“, — сказал перед матчем в Тбилиси главный тренер команды „Пайде“ Карел Воолайд.
„Флоре“ предстоит играть против бронзового призера чемпионата Финляндии прошлого сезона - „Сейняйоки“. В составе финского клуба множество опытных игроков, но в своем чемпионате в этом году команда выступает не лучшим образом, занимая девятое место с 12 очками.
„Флора“, игравшая в прошлом сезоне на групповой стадии ЛК, находится в отличной форме, занимая в чемпионате Эстонии первое место. Каждый год „Флора“ радует своей игрой в Европе, играя на равных против „Айнтрахта“, загребского „Динамо“, „Легии“ и „Партизана“, обыгрывая клубы из Исландии, Мальты и Ирландии.
Перед первой игрой в еврокубках команду покинул защитник Йоонас Тамм. В предстоящей встрече вместо травмированного вратаря Грюнвальда выйдет молодой Карл-Ромет Нымм.
„Мы были к этому готовы и понимали, что Тамм, скорее всего, уйдет. В истории нашего клуба уходили лучшие игроки, и мы привыкли работать в таких условиях. Конечно, в этой игре нам бы не помешал игрок такого калибра“, — сказал накануне матча главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн.
Игра „Флоры“ с „Сейняйоки“ начнется в 19:00 на „А. Ле Кок Арене“.
„Пайде“ сыграет в Тбилиси против „Динамо“ в 20:00, игру покажут тут.