ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (133-й день) | Российские войска готовят масштабное наступление на Изюмском направлении
Представляем вашему вниманию главные события уходящего дня в Украине и вокруг нее.
На территории Херсонской области отключили YouTube и Instagram
Об этом заявили в пресс-службе назначенной российскими военными „военно-гражданской администрации“ оккупированного региона.
В Белгородской области на границе с Украиной атакованы две машины с российскими пограничниками. Один погиб, трое ранены
Первый обстрел произошел около полудня 5 июля, недалеко от поселка Красная Яруга в Белгородской области — из неизвестного оружия и гранатомета был обстрелян УАЗ, в котором находились пять пограничников. Один мужчина погиб, трое получили ранения. Служебный УАЗ полностью сгорел.
Офис генпрокурора Украины попросил власти Турции проверить еще три судна под флагом России, которые могли заниматься транспортировкой зерна с оккупированных украинских территорий.
В Украине отменили действие документа, запрещавшего военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что этот документ с самого начала касался исключительно внутренней работы военкоматов и не ограничивал права и свободы украинцев. Однако появление документа в Сети „вызвало многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан“, признал Залужный.
Документ отправлен на доработку.
В Херсоне крупный пожар, предположительно уничтожены склады у вокзал
В оккупированном Херсоне произошел пожар, уничтоживший российские склады, сообщает в „Твиттере“ советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Факт пожара подтверждают корреспонденты украинского „Общественного телевидения“, он есть на видео. Но от чего он возник, пока неясно. Также неизвестно, что хранилось на сгоревших складах.
Российская сторона пожар пока не комментировала.
В результате обстрела Донецка горит нефтебаза в Кировском районе
Россияне концентрируют силы на Изюмском направлении, чтобы начать там масштабное наступление
Как отметил военный эксперт Константин Машовец, войска РФ перегруппировываются.
На Изюмском направлении ведут массированные артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины.
ВСУ отбили наступления россиян на Харьковском и Славянском направлениях, сообщили в Генштабе
Армия РФ пыталась атаковать в районах Казачья Лопань — Сосновка и Долгенькое — Мазановка. Штурмы закончились неудачно: враг понес потери и отошел.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин начал свой визит в Украину с посещения Бучи, Бородянки и Ирпеня, пострадавших от российской оккупации.
После Мартин провел совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским, в ходе которой поздравил Украину с получением статуса кандидата в члены ЕС.
Восстановление Мариуполя обойдется более чем в $14 млрд и займет от 7 до 10 лет.
Такова оценка мэра города Вадима Бойченко. По его словам, в Мариуполе повреждено 1356 многоэтажек и 40% частных домов. Большинство из них восстановить невозможно.
Новые поставки вооружений Украине анонсировал Олаф Шольц. Выступая в бундестаге, канцлер заявил, что поставки произойдут в ближайшее время, по принципу „кругового обмена“: страны Восточной Европы отдадут Киеву оставшееся у них советское оружие, а взамен получат от ФРГ современное.