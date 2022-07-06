ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (133-й день) | Российские войска готовят масштабное наступление на Изюмском направлении

На территории Херсонской области отключили YouTube и Instagram

Об этом заявили в пресс-службе назначенной российскими военными „военно-гражданской администрации“ оккупированного региона.

В Белгородской области на границе с Украиной атакованы две машины с российскими пограничниками. Один погиб, трое ранены

Первый обстрел произошел около полудня 5 июля, недалеко от поселка Красная Яруга в Белгородской области — из неизвестного оружия и гранатомета был обстрелян УАЗ, в котором находились пять пограничников. Один мужчина погиб, трое получили ранения. Служебный УАЗ полностью сгорел.

Офис генпрокурора Украины попросил власти Турции проверить еще три судна под флагом России, которые могли заниматься транспортировкой зерна с оккупированных украинских территорий.

В Украине отменили действие документа, запрещавшего военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что этот документ с самого начала касался исключительно внутренней работы военкоматов и не ограничивал права и свободы украинцев. Однако появление документа в Сети „вызвало многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан“, признал Залужный.



Документ отправлен на доработку.

В Херсоне крупный пожар, предположительно уничтожены склады у вокзал

В оккупированном Херсоне произошел пожар, уничтоживший российские склады, сообщает в „Твиттере“ советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Факт пожара подтверждают корреспонденты украинского „Общественного телевидения“, он есть на видео. Но от чего он возник, пока неясно. Также неизвестно, что хранилось на сгоревших складах.

Российская сторона пожар пока не комментировала.

В результате обстрела Донецка горит нефтебаза в Кировском районе

Россияне концентрируют силы на Изюмском направлении, чтобы начать там масштабное наступление

Как отметил военный эксперт Константин Машовец, войска РФ перегруппировываются.