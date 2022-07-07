Инспекция получила десятки заявлений о жаре на рабочем месте. Какие действия были предприняты?

Неделю назад в Эстонии бушевала сильная жара. В связи с этим, Инспекция труда объявила о том, что будет приостанавливать работу в помещениях, в которых температура превышает 30 градусов. По словам консультанта по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла, в Инспекцию труда стали поступать жалобы, число которых достигло 63.