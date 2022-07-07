Новости Эстонии
07.07.2022, 10:55

Инспекция получила десятки заявлений о жаре на рабочем месте. Какие действия были предприняты?

 
В жарком городе 21.06.2021
В жарком городе 21.06.2021
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

На прошлой неделе в Инспекцию труда поступило 63 жалобы. Среди заявителей были как сотрудники, так и недовольные клиенты.

Неделю назад в Эстонии бушевала сильная жара. В связи с этим, Инспекция труда объявила о том, что будет приостанавливать работу в помещениях, в которых температура превышает 30 градусов. По словам консультанта по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла, в Инспекцию труда стали поступать жалобы, число которых достигло 63.

Большинство жалоб подтвердились, и все проблемы с климатом в помещении были зафиксированы. „В случае некоторых жалоб оказалось достаточно связаться с работодателем, поскольку работники до этого не говорили ему напрямую о своих проблемах, а сразу писали в Инспекцию труда“, - добавила Кальюла.

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