Источник: на игроков „Салавата“, „Адмирала“ и СКА завели уголовные дела

Сообщается, что все три игрока выступали в системе „Салавата Юлаева“. Как заявляет источник, уголовные дела заведены на Анвара Сулейманова, который выступает за „Салават“, а также Владислава Лукина («Адмирал“) и Михаила Воробьёва (СКА).

Источник сообщает о том, что спортсмены обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы, пишет Чемпионат.

Посредника взяли в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест. Благодаря его показаниям следователи вышли на хоккеистов, давших взятку, а также на начальника отделения призыва Константина Воропаева.

По информации источника, игрокам грозит до 12 лет лишения свободы.

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