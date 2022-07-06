Танель Кийк - Андрусу Ансипу: одними лишь урезаниями ни одна страна богатой не стала

„Прочитал ход мыслей бывшего премьер-министра Андруса Ансипа и не знаю, плакать или смеяться. Партия реформ правила эстонским государством 17 лет подряд (1999 - 2016) и должна была нас вот-вот вывести в число самых богатых стран Европы, если бы только к власти не пришли другие. Ряд правительств Партии реформ в самом деле сделали сбалансированный бюджет главным мерилом успеха, но лишь только урезая ни одна страна еще богатой не стала“, - ответил Ансипу Кийк.

Бывший министр отметил, что в своей политике реформисты игнорировали почти все стоящие перед страной долгосрочные вызовы: начиная от здравоохранения, социальной сферы, образования и внутренней безопасности, заканчивая демографией и региональной политикой.

„Только правительства Юри Ратаса сделали реальные шаги по снижению общественного неравенства через налоговую реформу, решение кризиса финансирования здравоохранения, повышение доходов пожилых людей путем внеочередных повышений пенсии, поддержку сельской жизни. Мы также увеличили инвестиции в гособорону, подняли, наконец, финансирования науки до долгожданных 1% от ВВП. Наклеивать на эти неизбежно необходимые денежные расходы ярлык „разбазаривания“ мягко говоря ошибочно“, - считает Кийк.

По мнению бывшего министра, было бы честным прекратить вводить общество в заблуждение, что якобы можно было достичь благосостояния и уровня жизни северных стран политикой, где спасение утопающего есть дело самого утопающего.

„Если ценить сбалансированность бюджета и благоволящую богатым налоговую политику выше, чем реальное выживание людей и доступность государственно важных услуг, у нас не будет и надежды достичь уровня Северных стран. Ни за пятнадцать, ни за пятьдесят лет“.