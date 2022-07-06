Горуправа прекратила полномочия Тыниса Лийната в качестве старейшины Пирита

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, в Пирита по-прежнему должны быть обеспечены все необходимые услуги. „У местных жителей должна быть уверенность, что независимо от связанного со старейшиной района уголовного производства, управление районом осуществляется и при необходимости можно обратиться в районную управу, - сказал Кылварт. – Дальнейшие решения относительно управления районом Пирита будут приняты, когда мы получим больше информации“.

„Исходя из того, что прокуратура не проинформировала горуправу о том, какие поставки и договоры затрагивает уголовное производство, служба внутреннего контроля начинает проверку всех проведенных Пиритаской районной управой тендеров и заключенных договоров, начиная с 1 января 2021 года. До получения оценки внутреннего контроля или дополнительной информации от правозащитных органов, все заключенные районной управой договоры будут действительны“, - добавил мэр.

„Коррупция в любой форме абсолютно неприемлема. Даже подозрение в коррупции подрывает доверие к власти и потому мы ведем всестороннее сотрудничество с правозащитными органами, чтобы ясность в этом расследовании была достигнута как можно быстрее“, - сказал Михаил Кылварт.

Кайдо Саарнийт окончил Академию МВД и получил магистерскую степень по специальности государственного управления в Таллиннском университете. В 2000 – 2021 гг. Кайдо Саарнийт работал на разных должностях в полиции, в 2013 – 2021 – руководил Кесклиннаским отделением полиции Пыхьяской префектуры. С начала этого года Кайдо Саарнийт работал заместителем старейшины Хааберсти. Кайдо Саарнийт не состоит ни в одной партии.