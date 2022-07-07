07.07.2022, 11:09
МНЕНИЕ | Беларуские воины света(15)
ФОТО: | Scanpix/ZUMAPRESS.com
Война не оставляет право на оттенки. Только белое и черное. Только добро и зло. Может ли случиться, что эстонские законодатели задумаются о том, нужно ли гнать из страны беларусов, которые пробуют начать свою жизнь заново без угрозы быть арестованными? О том, почему беларусы покидают родную страну и как ищут приют в других странах для RusDelfi написала Агата Купалавская, беларуская гражданская активистка.
Режим в Беларуси — на стороне зла. Но куда поместить миллионы беларусов: тех, кто не выбирал эту власть. Тех, кто выходил на мирные протесты и получал в ответ избиение и тюремные сроки? Очевидный ответ эстонских законодателей, вводящих санкции против всех беларусов, — граждане страны отвечают за решения хунты.