Мнение
07.07.2022, 11:09

МНЕНИЕ | Беларуские воины света

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Агата Купалавская
беларуская гражданская активистка
Belarusian citizens protest in Kiev, Ukraine.- 27 Sep 2020
Belarusian citizens protest in Kiev, Ukraine.- 27 Sep 2020
ФОТО: Pavlo Gonchar | Scanpix/ZUMAPRESS.com

Война не оставляет право на оттенки. Только белое и черное. Только добро и зло. Может ли случиться, что эстонские законодатели задумаются о том, нужно ли гнать из страны беларусов, которые пробуют начать свою жизнь заново без угрозы быть арестованными? О том, почему беларусы покидают родную страну и как ищут приют в других странах для RusDelfi написала Агата Купалавская, беларуская гражданская активистка.

Режим в Беларуси — на стороне зла. Но куда поместить миллионы беларусов: тех, кто не выбирал эту власть. Тех, кто выходил на мирные протесты и получал в ответ избиение и тюремные сроки? Очевидный ответ эстонских законодателей, вводящих санкции против всех беларусов, — граждане страны отвечают за решения хунты.

Так ведь режим же не легитимный! Беларусы не выбирали ни этих депутатов, ни этого президента. Ни одна страна Евросоюза не признает результаты выборов. И беларусы зарубежья кричат о насилии и репрессиях два года за себя, и за тех, кто в стране, потому что внутри возглас равен тюремного сроку. Сидят журналисты, художники, философы и адвокаты. Но нет времени на оттенки: беларусы наказаны за то, что не победили сразу двух диктаторов, своего и российского.

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