Волонтеры добились желаемого: в Нарве у границы поставят инфопалатку(4)
Завтра в Нарве у погранпункта пока на одну неделю откроют информационную палатку для украинских беженцев. На палатке будет развиваться украинский флаг. В день открытия пройдет несколько художественных акций от деятелей культуры города и волонтеров. Об информационной палатке говорили давно, но до сих пор вопрос ее размещения на Петровской площади оставался открытым. Горуправа не поддерживала эту инициативу. Теперь решили провести эксперимент и понять: будет ли нужна такая палатка у самой границы.
Планируется, что в ней украинцы, перешедшие границу, будут получать информацию о том, что им делать дальше. Идею хотя бы временно поставить палатку и проверить ее необходимость предложила Йоханна Раннула, руководитель нарвской Арт-резиденции. Уже несколько месяцев в Арт-резиденции при необходимости ночуют транзитные беженцы. В планировании работы временного инфоцентра участвовали представители города, общественная организация Pagulasabi и Департамент социального страхования. В целом, это проект, объединяющий около десятка различных организаций, помогающих военным беженцам из Украины.
7 июля, в день открытия, украинская община Нарвы выставит в палатке национальную одежду, а молодые нарвские художники по инициативе театрального центра „Ваба Лава“ покажут недавно написанные картины, которые впоследствии украсят временное жилье беженцев.
Цель информационной палатки, как сообщает Йоханна Раннула, помочь беженцам, а также показать в публичном пространстве, что проблема все еще висит в воздухе и требует лучшего сотрудничества города, волонтеров и Социального департамента. Волонтеры хотят, чтобы учреждения Нарвы играли большую роль в разрешении кризиса транзитных беженцев. Палатка будет работать в течение дня с 9 утра до 11 вечера. Но волонтеры считают, что в Нарве должен появиться круглосуточный инфопункт для беженцев. Они надеются, что после „теста“ в городе найдут возможность для работы постоянного инфопункта.
7 июля палатка начнет работать в 11:00 и закроется в 23:00.