Волонтеры добились желаемого: в Нарве у границы поставят инфопалатку

Завтра в Нарве у погранпункта пока на одну неделю откроют информационную палатку для украинских беженцев. На палатке будет развиваться украинский флаг. В день открытия пройдет несколько художественных акций от деятелей культуры города и волонтеров. Об информационной палатке говорили давно, но до сих пор вопрос ее размещения на Петровской площади оставался открытым. Горуправа не поддерживала эту инициативу. Теперь решили провести эксперимент и понять: будет ли нужна такая палатка у самой границы.