ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ| В ближайшее время погода порадует садоводов

Не наблюдается на горизонте и области высокого давления, которая заставила бы воздушные массы двигаться в ее ритме. Таким образом, наше воздушное пространство не обладает стабильностью, чтобы ограничить образование облаков.



В дневное время при содействии солнца будут возникать кучевые облака, из которых время от времени будет идти дождь. Некоторые облака могут разрастись до размера грозовых. К сожалению, нельзя точно сказать, где и в какое время ожидаются ливни. Ночами процесс образования облаков будет затихать и вероятность дождей будет низкой.



Температурный фон сохраняется на среднем уровне начала июля. Из-за ясного неба воздух будет остывать по ночам до 9-10° на материке, а в более пасмурную погоду и в прибрежных районах показания термометра приблизятся к отметке 15° и выше. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 18-23°, а во время ливней опускаться на два-три градуса.



В начале новой недели с юга к нам снова может прийти тепло и столбик термометра может подняться до 25°. Ночью ожидается около 15°. В понедельник дождей будет мало, а во вторник погоду определит приближающийся „южный циклон“. Если его край дойдет до Эстонии, то нас ждут сильные дожди с грозами. К среде более плотная облачная масса должна отойти, а ливневые дожди утихнуть.



