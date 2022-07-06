Турция расследует воровство украинского зерна. В деле может быть замешана эстонская компания(15)
Турция задержала в районе турецкого порта Карасу торговое судно под российским флагом и расследует утверждение Украины, что теплоход перевозил украденное зерно, пишет Delfi со ссылкой на Frontier India News Network.
Украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что торговое судно „Жибек Жолы“ задержала турецкая таможня. Украина обвиняет Россию в краже зерна с территорий, которые находятся под контролем российских войск. Кремль это отрицает.
Сотрудник МИД Украины сказал, что на „Жибек Жолы“, вышедшем из порта Бердянска в Запорожской области, перевозили 4,5 тысячи тонн зерна, принадлежавшего Украине.
Согласно информации турецкого телеканала A Haber, Министерство транспорта не дало разрешения сухогрузу на заход в порт. Если разрешение будет получено, то зерно будет выгружено в порту Карасу, в противном случае судно должно будет покинуть регион. По данным телеканала, пункт назначения зерна - расположенный в центральной части Турции город Конья. В порту уже стоят грузовики, прибывшие за зерном.
Кому принадлежит груз?
Вопрос принадлежности груза турецкие власти обсуждают с Россией, ООН и другими странами. До сих пор официального сообщения по этому поводу не было.
По различным источникам договор продажи зерна был подписан между эстонской компанией Mangelbert OÜ и Турцией, причем продавец, который является зарегистрированным в Европе предприятием, заверил партнера в законности сделки. Фирма Mangelbert OÜ пока не ответила на звонки и письменные запросы Delfi.
Собственником теплохода „Жибек Жолы“ является дочерняя фирма казахстанской компании, специализирующейся по грузоперевозкам (KTZ), но арендовано судно расположенной в Санкт-Петербурге фирмой Green-Line LLC, которая в свою очередь подписала долгосрочный договор с Mangelbert OÜ на перевозку зерна из Украины в Турцию. По словам KTZ, оба предприятия сообщили, что на них не распространяются санкции США, ЕС или других стран (объединений стран).
Открытой информации по поводу Green Line LLC немного. Компания основана в 2009 году с головной конторой в Петербурге.
Фирма Mangelbert OÜ основана в 1999 году, ее штаб-квартира расположена в Таллинне, рядом с пассажирским портом. Сфера деятельности Mangelbert OÜ - оптовая продажа зерна, необработанного табака, семян и корма для скота. Оборот предприятия в прошлом году вырос с три раза и составил 20 млн евро, из которого половина пришлось на перевозки зерна в Турцию.
Собственник Mangelbert OÜ - Сергей Пухно. Еженедельник Eesti ekspress писал в 2015 году, что Пухно стал в Эстонии первым, кто купил у государства в 1994 году землю. Тогда он был фермером в Камбья (Тартумаа) и был связан с топливной фирмой LMRA. Большую часть года, якобы, он проводит в Петербурге.
В России также есть фирма с названием Mangelbert, которая находилась в Петербурге. Фирма работала в 2007-2013 годах. В 2013 году прекратила деятельность и работавшая в Эстонии компания под названием Mangelbert Agro, по меньшей мере один из членов правления которой был связан с нынешней Mangelbert OÜ.
По утверждению компании KTZ, представитель Mangelbert OÜ им сказал, что зерно забрали из Украины по просьбе и с согласия самой Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что данной темой нужно заниматься, но, по существу, речь идет о деле, касающемся Эстонии и Турции.
Будет дополнено по мере получения новой информации.