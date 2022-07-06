Турция расследует воровство украинского зерна. В деле может быть замешана эстонская компания

Украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что торговое судно „Жибек Жолы“ задержала турецкая таможня. Украина обвиняет Россию в краже зерна с территорий, которые находятся под контролем российских войск. Кремль это отрицает.

Сотрудник МИД Украины сказал, что на „Жибек Жолы“, вышедшем из порта Бердянска в Запорожской области, перевозили 4,5 тысячи тонн зерна, принадлежавшего Украине.

Согласно информации турецкого телеканала A Haber, Министерство транспорта не дало разрешения сухогрузу на заход в порт. Если разрешение будет получено, то зерно будет выгружено в порту Карасу, в противном случае судно должно будет покинуть регион. По данным телеканала, пункт назначения зерна - расположенный в центральной части Турции город Конья. В порту уже стоят грузовики, прибывшие за зерном.

Кому принадлежит груз?

Вопрос принадлежности груза турецкие власти обсуждают с Россией, ООН и другими странами. До сих пор официального сообщения по этому поводу не было.

По различным источникам договор продажи зерна был подписан между эстонской компанией Mangelbert OÜ и Турцией, причем продавец, который является зарегистрированным в Европе предприятием, заверил партнера в законности сделки. Фирма Mangelbert OÜ пока не ответила на звонки и письменные запросы Delfi.

Собственником теплохода „Жибек Жолы“ является дочерняя фирма казахстанской компании, специализирующейся по грузоперевозкам (KTZ), но арендовано судно расположенной в Санкт-Петербурге фирмой Green-Line LLC, которая в свою очередь подписала долгосрочный договор с Mangelbert OÜ на перевозку зерна из Украины в Турцию. По словам KTZ, оба предприятия сообщили, что на них не распространяются санкции США, ЕС или других стран (объединений стран).

Открытой информации по поводу Green Line LLC немного. Компания основана в 2009 году с головной конторой в Петербурге.