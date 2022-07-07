Екатерина Шульман: в российской политике изменились традиции - сажают людей из системы

„Девятого мая мы ожидали введения военного положения, закрытие границ. Потом 12 июля мы тоже ждали нечто нового. Теперь, оглядываясь назад, период после празднования победы и до середины июля выглядит хрупким и неустойчивым. Ничего особенного не происходило. Плюс внутренняя репрессивная активность несколько затихла. Также Путин заявил, что Россия не будет изолироваться, не будет вставать на военные рельсы“, - говорит Шульман.

С июля Россия пошла по всем названым направлениям - репрессивным, законодательным и военным, продолжает она.

„Первый высокого уровня арест, после ареста министра Улюкаева в 2016 году, произошел недавно - арестовали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Это государственный вуз, Мау был вовлечен в экономическую программу страны, проводил реформы с 1990х годов“, - уточняет политолог. По ее словам, продолжается переформатирование среднего и высшего образования, особенно после митингов в 2021 году, когда на улицы вышли студенты.

„Задержание Мау можно назвать чисткой тех, кого называли системными либералами, - подчеркивает она. - Но как это не объясняй, эта ситуация показывает, что изменяется подход - раньше людей из системы, которые напрямую не поставили себя против войны, не репрессировали. Это первое изменение традиций. Второе - не перевод экономики на военные рельсы“.

Как она отметила, одна из причин, почему сняли коронавирусные ограничения в России, это показать, что жизнь не просто остается прежней, но и становится лучше.