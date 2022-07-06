Учитель из Литвы попал под европейские санкции вместо главы правительства ЛНР(6)
Против учителя русского языка из Каунаса Сергея Козлова по ошибке ввели финансовые санкции, рассказал он литовскому каналу LNK. Его имя и фамилия совпадают с именем и фамилией премьер-министра самопровозглашенной Луганской народной республики.
39-летний Козлов рассказал, что этим летом обнаружил, что ему перестала приходить зарплата, а любые его платежи начали блокироваться. „Мне сказали [в банке], что я террорист <...> У меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики“, — рассказал мужчина, передает телеграм-канал „Агентство. Новости“.
Он добавил, что банки начали блокировать любые переводы с его счета. „Я не могу ничего покупать онлайн, если я покупаю, я должен доказать, что я не тот человек, а литовец, родившийся в Каунасе. Я подстриг собаку, сделал перевод, парикмахер говорит, что получил сообщение из банка о том, что я террорист“, — говорит Козлов.
Мужчина также утверждает, что с такими же проблемами столкнулся и его тезка из Вильнюса.
Контекст. Сергей Козлов, бывший украинский военный, с 2015 года возглавляет правительство самопровозглашенной ЛНР. В апреле этого года против него ввел санкции Евросоюз, в объяснении введенных ограничений говорилось, что Козлов „активно подрывал территориальную целостность и независимость“ Украины. Комментируя санкции, Козлов говорил, что никогда не был в Евросоюзе и не собирается туда. Он добавлял, что счетов в ЕС у него нет.