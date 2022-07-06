Учитель из Литвы попал под европейские санкции вместо главы правительства ЛНР

39-летний Козлов рассказал, что этим летом обнаружил, что ему перестала приходить зарплата, а любые его платежи начали блокироваться. „Мне сказали [в банке], что я террорист <...> У меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики“, — рассказал мужчина, передает телеграм-канал „Агентство. Новости“.

Он добавил, что банки начали блокировать любые переводы с его счета. „Я не могу ничего покупать онлайн, если я покупаю, я должен доказать, что я не тот человек, а литовец, родившийся в Каунасе. Я подстриг собаку, сделал перевод, парикмахер говорит, что получил сообщение из банка о том, что я террорист“, — говорит Козлов.

Мужчина также утверждает, что с такими же проблемами столкнулся и его тезка из Вильнюса.

Контекст. Сергей Козлов, бывший украинский военный, с 2015 года возглавляет правительство самопровозглашенной ЛНР. В апреле этого года против него ввел санкции Евросоюз, в объяснении введенных ограничений говорилось, что Козлов „активно подрывал территориальную целостность и независимость“ Украины. Комментируя санкции, Козлов говорил, что никогда не был в Евросоюзе и не собирается туда. Он добавлял, что счетов в ЕС у него нет.