100 миллионов просмотров и почти 2 тысячи лет: латвийский канал покоряет YouTube

По словам одного из авторов и ведущих канала Вадима Радионова – это гигансткое число, которое, однако, не ощутимо с „числом Грэма“, которое обыгрывается в названии латвийского проекта.

„Конечно, 100 000 000 это число, которое поражает воображение. И если немного упростить получается, что это примерно 50 Латвий по населению, больше двух Украин, четвертая часть США. Конечно, мы довольны достигнутым результатом, сама цифра не самоцель, но она показатель того, что наша работа востребована многими людьми и что журналистская работа ценится аудиторией“, - сказал Вадим.

„Грэм“ ведет ежедневные прямые эфиры, а также делает репортажи, интервью, в том числе на темы науки и искусства.

В настоящий момент подписчиками „Грэма“ является более 320 000 человек, а суммарный просмотр программ в часах превышает 16 миллионов – это более 1,8 тысячи лет.