СХЕМЫ | В Пыхья-Таллинне и Кесклинне изменится организация дорожного движения

Нужно обратить внимание, что отрезок бульвара Пыхья у магазина Põhja Rimi между улицами Нийне и Соо станет двунаправленным. Левый поворот с улицы Сууртюки на Раннамяэ теэ и с Раннамяэ теэ на бульвары Мере и Пыхья больше нельзя будет совершать.

Изменения в организации дорожного движения, как отметил вице-мэр, поспособствуют тому, что движение общественного транспорта станет быстрее и, вероятно, повысит число пассажиров. „Поскольку транзитное движение будет перенаправлено с узких улиц Каламая, предположительно увеличится скорость движения на автобусном маршруте номер 3. Так как новая схема дорожного движения не позволяет совершать левый поворот с улицы Сууртюки на Раннамяэ теэ, автобус будет двигаться с противоположной стороны Старого города – через Тоомпуйестеэ и бульвар Каарли. Вместе с тем образуется прямое сообщение между Балтийским вокзалом и площадью Вабадузе, о чем долгое время просили многие горожане“, - добавил Новиков.

„Транзитное движение будет выведено из Каламая на магистрали, будет создана велодорожка с двумя направлениями движения на Раннамяэ теэ, а общественный транспорт станет быстрее. Улица Каларанна станет основной дорогой, поскольку у нее достаточная пропускная способность, это кратчайший путь между Пыхья-Таллинном и Кесклинном, - пояснил вице-мэр Андрей Новиков. – Чтобы поток движения, прибывающий со стороны улицы Каларанна, был более плавным, будет продлено время работы зеленого сигнала светофора для транспортных средств, прибывающих со стороны Каласадама, а перекресток Суур Раннавярава будет нерегулируемым. На тесноватой Раннамяэ теэ появится дополнительное пространство для велосипедистов – будет построена велодорожка с двумя направлениями движения. Эта дорожка – последний отрезок, который замкнет кольцо безопасных велодорожек вокруг Старого города“.

Целью изменений, осуществляемых в районе Раннамяэ теэ, бульвара Пыхья и улицы Каласадама, является снизить автомобильную нагрузку на узкие улицы Каламая, а также улучшить условия для пешеходов, велосипедистов и людей, пользующихся другими легкими средствами передвижения.

На Тоомпуйестеэ в обоих направлениях будут размечены однонаправленные полосы для движения велосипедистов, изменится число полос для движения моторных транспортных средств.

Как отметил Новиков, для Таллинна важно при помощи реализации нового решения обеспечить безопасность пешеходам и велосипедистам. „Отделение полос для движения велосипедов от остальной проезжей части позволяет создать отдельное пространство для проезда на велосипедах и самокатах, от чего выиграют также пешеходы, - отметил Новиков. – Это неизбежно приведет к изменениям в существующем пространстве. Рядом с пешеходным переходом у поликлиники Каарли стесненные условия для всех участников движения, на автобусных остановках водители автобусов и велосипедисты должны быть внимательны и считаться друг с другом, договариваясь при помощи знаков, кто кому уступает дорогу. В будущем предстоит реконструкция улицы, в рамках которой планируется сделать эти участки более удобными для всех участников движения“.

Изменится число полос для движения автомобилей, новое решение подразумевает схему

2+1. На Палдиском шоссе, своего рода осевой линии, две полосы идут в направлении Балтийского вокзала и две – в направлении бульвара Каарли. В противоположном направлении будет одна полоса движения, за исключением некоторых перекрестков (например, с улицей Техника). Скорость движения будет ограничена 40 км/ч. Исследование показало, что это не увеличит пробки, но более низкая скорость движения обеспечит более плавный поток движения и снизит расход топлива, загрязнение воздуха и шумовое загрязнение.

Перед отелем Go Hotel Schnelli (Тоомпуйестеэ, 37/1) будут убраны парковочные места для автобусов, находящиеся на дороге, там будет расположена полоса для велосипедистов, отмеченная вертикальной разметкой. Полоса поворота к отелю будет расширена. Рядом с отелем Von Stackelberg Hotel (Тоомпуйестеэ, 23) ни сейчас, ни в будущем не будет разрешена остановка и стоянка. Благодаря новому решению тротуар перед отелем будет предназначен только для пешеходов. Перед отелем L'Ermitage (Тоомпуйестеэ, 19) остановка и сейчас запрещена, но полоса для велосипедистов будет отделена вертикальной разметкой.

Сегодня, 6 июля, начнутся работы по удалению старой разметки на Тоомпуйестеэ и Раннамяэ теэ. Вечером понедельника, 11 июля, планируется начать нанесение предварительной разметки, а если позволят погодные условия, также будет нанесена постоянная разметка.



Схемы 1-3 отображают изменения в организации дорожного движения в Пыхья-Таллинне.

Схема 4 – маршрут автобуса №3.

Схемы 5-6 – изменения в организации дорожного движения на Тоомпуйестеэ.