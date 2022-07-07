Жив вместе с Цоем: кого в фильме про Элвиса Пресли сыграл Том Хэнкс?

Мне кажется, что идеальное состояние для просмотра байопика – это состояние примерно полного незнания. Если ты не знаешь о герое предлагаемого фильма почти ничего или какие-то только очень общеизвестные факты, смотреть будет интересно, захватывающе, а главное, как в детстве, будешь верить всему, что тебе показывают. Потому что в телевизоре или, в данном случае, в кино врать не будут.

Всё это можно хорошо проиллюстрировать на примере последнего фильма База Лурманна – комиксово-наркотического байопика „Элвис“ про одну из главных музыкальных фигур двадцатого века. Кстати тут будет сказать, что вот мы примерно и дожили до тех дней, когда байопики стали снимать про тех людей, которых некоторые из нас (не в этом случае, я вообще) ещё застали в живых и творчеством которых успели насладиться в режиме реального времени. Джим Моррисон, Йэн Кертис, Фредди Меркури, Элтон Джон, Элвис Пресли, на подходе, насколько мне известно, Уитни Хьюстон. Недалёк тот день, когда на мировые экраны выйдет амбициозный блокбастер „Курт с дробовиком“ или там ремейк культового фильма „Сид и Нэнси“ под новым ремастированным названием „Джон и Йоко“.

Что я знаю о жизни Элвиса Пресли? Да толком ничего. Пел, снимался в кино, Elvis the Pelvis, наркотики, розовый „Кадиллак“, улетел то ли на Луну, то ли на Венеру, жив вместе с Цоем.

Фильм „Лурманна“ в целом эту картину не рушит, но дополняет. Фильм снят с точки зрения многолетнего менеджера Пресли – полковника Тома Паркера, который на поверку оказывается, во-первых, никаким не полковником, во-вторых, никаким не Томом, и, в-третьих, даже никаким не Паркером. Лурманн показывает Паркера как человека, с одной стороны, предопределившего успех Элвиса и много сделавшего для его восхождения в статус живой легенды, а с другой, приложившего руку и к известным зависимостям и даже отчасти к смерти звезды.