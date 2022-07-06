Вратарь сборной Латвии по хоккею проигнорировал запрет на работу в России и вернулся в КХЛ

Вратарь сборной Латвии Янис Калниньш подписал контракт с клубом КХЛ „Амур“. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского клуба.

Латвийскому хоккеисту 30 лет, он принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпиаде 2022 года в составе сборной Латвии, где был основным вратарем.

В КХЛ он выступал за рижское „Динамо“ в сезоне 2016/17, а также в течение трех лет (с 2018 по 2021 год) играл за финский „Йокерит“. Минувший сезон завершал в финской „Таппаре“.

Калниньша сыграл в КХЛ 199 матчей, одержал 95 побед при 15 сухих играх, сделал пять результативных передач, отразил 92% бросков при коэффициенте надежности 2,29.

Весной парламент Латвии запретил спортсменам, тренерам и командам принимать участие в любых турнирах и соревнованиях на территории России и Белоруссии. Согласно латвийскому закону „О спорте“, спортсмены и тренеры нарушившие запрет не будут допущены до работы со сборной Латвии, а также не смогут получать средства из государственного или местного бюджета для покрытия расходов на тренировки или соревнования. Также сейм запретил латвийским командам принимать участие в любых международных турнирах, в которых более половины участников представляют Россию и Белоруссию.