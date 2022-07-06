БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Ансип: если Путин придет „возвращать“ Нарву, я не поеду в Брюссель, а останусь с народом Эстонии

В хорошие времена необходимо готовиться к временам менее хорошим. Вне всякого сомнения, правительство Юри Ратаса этого не сделало. Наиболее очевидный пример касается игр с алкогольными акцизами. За два года госбюджет недополучил 357 млн евро акцизов. Сейчас Эстония сильно помогла Украине оружием, но это всего 240 млн евро. 357 млн евро — это очень большая сумма. К примеру, университеты просят 100 миллионов.

Юри Ратас говорит, что они не считают центы. Мне кажется, нужно было сначала подумать, прежде чем начинать такие эксперименты, так как все это делается за счет наших людей. Сейчас нам кажется, что мы могли бы больше помочь Украине, если бы у нас были эти деньги.