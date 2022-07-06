06.07.2022, 16:15
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Ансип: если Путин придет „возвращать“ Нарву, я не поеду в Брюссель, а останусь с народом Эстонии(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип (Партия реформ) рассказал, что будет делать в случае гипотетической войны с Россией, а также объяснил, почему Эстония до сих пор не вошла в пятерку самых богатых стран, как он когда-то обещал.
В хорошие времена необходимо готовиться к временам менее хорошим. Вне всякого сомнения, правительство Юри Ратаса этого не сделало. Наиболее очевидный пример касается игр с алкогольными акцизами. За два года госбюджет недополучил 357 млн евро акцизов. Сейчас Эстония сильно помогла Украине оружием, но это всего 240 млн евро. 357 млн евро — это очень большая сумма. К примеру, университеты просят 100 миллионов.