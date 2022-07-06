Как будто пишешь на настоящей бумаге. Эксклюзивный обзор на MatePad Paper — новый высокотехнологичный планшет-ридер от Huawei
23 июня на масштабной презентации в Стамбуле технологическая компания Huawei представила свои новые смарт-устройства, среди которых был и MatePad Paper - первый планшет-ридер с экраном на электронных чернилах. RusDelfi выпала эксклюзивная возможность протестировать высокотехнологичную новинку, которую, с большой долей вероятности, будет не так уж легко найти на эстонском рынке.
MatePad Paper - это нечто большее, чем просто электронная книга. Конечно, полноценным планшетом этот ридер не является, но имеет многие функции, свойственные именно планшетам. То есть, на нем можно не только читать книги и просматривать документы.
MatePad Paper имеет 10,3-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием, а значит, нет проблем при работе с ним на улице солнце или при ярком освещении в офисе (правда, при попытке сделать фото экрана блика от лампы избежать не удалось). Почитать любимую книгу или ознакомиться с рабочими документами будет удобно как за столом в офисе, так и дома на диване и на пляже или в парке.
Планшет-ридер может воспроизводить 256 оттенков серого, на нем можно просматривать текст, изображения и даже видео. Он также поддерживает широкий ряд приложений, которые можно устанавливать, как и на других устройствах Huawei. Единственное, стоит помнить - выбор приложений ограничен теми, что доступны в магазине приложений Huawei.
Главная фишка нового устройства, заключается в том, что в нем вы можете писать, делать аннотации, редактировать документы и книги, а при желании даже порисовать. MatePad Paper оснащен стилусом M-Pencil второго поколения. В технической характеристике указано, что оптимальная задержка составляет всего 26 мс, но при использовании и вовсе не ощущается, что есть какая-либо задержка. Текст пишется плавно и быстро, проявляясь именно в том месте, где его выводит конец стилуса.
Именно благодаря характеристикам отображения и письма новое устройство получило название Paper, так как создается ощущение, что вы читаете текст и оставляете заметки на настоящей бумаге. При этом написанный от руки текст можно конвертировать в печатный. Функция набора текста вручную также никуда не пропала, также можно оставлять голосовые аннотации. Самое главное, устройство поддерживает русский язык.
Что касается дизайна, то у нового ридера более тонкие рамки, нехарактерные для электронных книг. При этом левый край немного шире - для того, чтобы было удобнее держать устройство перед собой одной рукой, как открытую книгу. Тем более, что вторая рука часто занята стилусом. Сам стилус крепится к правому краю планшета на магнит.
Соотношение экрана к корпусу составляет 86,3%, а его разрешение - 1872 x 1404 пикселей. Устройство имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, чего с излишком хватит для целой библиотеки книг и архива документов. Если вы планируете хранить на устройстве важную или рабочую информацию, не предназначенную для чужих глаз, то на нем можно установить пароль или же разблокировку отпечатком пальца.
Те пользователи, у которых имеются и другие устройства от Huawei, могут подключить MatePad Paper к ноутбуку, персональному компьютеру или телефону от этой компании. Тогда можно будет перетаскивать созданные на планшете заметки и файлы с аннотациями на другие устройства, а с них на планшет переносить свежие документы.
MatePad Paper продается в комплекте со стилусом с M-Pencil и обложкой, а цена его составляет 499 евро. В связи с достаточно высоким ценовым сегментом, маловероятно, что он поступит в продажу в Эстонии, но его можно будет найти в других странах.
Таким образом, новый MatePad Paper - чрезвычайно удобное устройство, которое полностью соответсвует своему „бумажному“ названию. Легкость нанесения текста и возможность использовать устройство буквально в любом месте могут сделать его незаменимым гаджетом. Однако, учитывая высокую цену, приобрести его стоит скорее тем, кому такое устройство нужно для выполнения рабочих обязанностей.