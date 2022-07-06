Суд в Ида-Вирумаа приговорил женщину к 16 годам за убийство и воровство

Суд также обязал Воронину выплатить 6 евро 74 цента в пользу AS OG Elektra в рамках гражданского иска. Гражданский иск второго потерпевшего Вируский уездный суд оставил без рассмотрения.



Согласно обвинению, 3 августа 2020 года в городе Кохтла-Ярве женщина в течение короткого промежутка времени нанесла потерпевшему многочисленные раны ножом, что привело к его смерти.



12 сентября 2019 года Воронина подошла к двум лицам в Hesburger Drive-in в Кохтла-Ярве и распылила им в лицо перцовый газ из баллончика, совершив три нажатия. После этого Инга Воронина схватила заказанный и оплаченный одним из пострадавших товар и скрылась с места происшествия.



4 ноября 2019 года Воронина взяла с полки в магазине Grossi в Кохтла-Ярве два джин-тоника по 0,5 л и один в 1,5 л и не заплатила за товар, чем нанесла AS OG Elektra ущерб в размере 6 евро 74 цента. Также Воронину обвиняли в том, что 14 мая 2020 года она взяла банку икры в этом же магазине и ушла, не заплатив. Сотрудник магазина задержал Воронину, и товар был возвращен в магазин.



Решение суда пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в Тартуском окружном суде.

