Почему на теле Криштиану Роналду нет татуировок?(10)
Татуировки уже давно стали атрибутом, без которого сложно представить современного футболиста. Некоторые, как Кевин-Принс Боатенг, приходят в футбол уже с тату, а другие, как например Месси, собирают чернила на коже по ходу карьеры.
Так или иначе, большинство футболистов уже имеют хотя бы одну тату после 30 лет. Но — не Роналду!
Несмотря на то, что португалец очень щепетилен к внешности и тщательно следит за свежими трендами моды, его кожа по-прежнему „чиста“. Более того, Криштиану даже не задумывается о татуировках, пишет Sport24.ru.
Но почему? Татуировки кажутся ему не модными? Или он не хочет „пачкать“ свою идеальную кожу? На самом деле, все намного интереснее.
Роналду — один из главных благотворителей мира. Криштиану не раз признавался, что популярность нередко раздражает его, так как он не может никуда пойти инкогнито. Однако у славы есть и другая медаль — она помогает португальцу совершать добрые дела, что, наоборот, успокаивает его.
Ежегодно Криш тратит на благотворительность миллионы евро. Например, только в 2016-м португалец отправил 600 тысяч евро благотворительному фонду ООН (деньги за победу в ЛЧ), 275 тысяч — на борьбу с детским раком (деньги за победу на Евро) и 3 млн близким разбившейся команды „Шапекоэнсе“.
При этом, Роналду помогает не только кошельком, но и своим телом. Он регулярно сдает кровь и именно поэтому не забивает свое тело татуировками.
По данным „международного комитета Красного креста“, доноры имеют право сдавать кровь только через четыре месяца после нанесения тату на кожу, чтобы избежать риска заражения. То же правило распространяется на пирсинг и татуаж.
Разумеется, на пару месяцев с донорством можно было бы и повременить. Но, как известно, Роналду максималист: португалец хочет всегда оставаться доступным для нуждающихся, поэтому „забивать“ свое тело тату не собирается.
Впервые Криштиану стал донором еще в начале 2010-х, когда трехлетний сын его партнера по сборной Карлуша Мартинша заболел лейкемией. Роналду откликнулся на беду и согласился стать донором костного мозга.
„Я сделал это много лет назад, и если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал, потому что это очень серьезное заболевание для многих детей, и мы должны им помочь… Это простой процесс, и тогда ты чувствуешь себя счастливым, потому что знаешь, что помогаешь другому человеку“, — вспоминал Роналду.
После футболист начал регулярно сдавать кровь. Так, в 2013 он пожертвовал часть костного мозга в фонд помощи детям, больным лейкемией, а затем сдал кровь для жертв крушения поезда на севере Испании, когда погибли 78 человек и 143 были ранены. В 2017-м Криш стал донором плазмы и дважды сдал кровь, а в 2018-м начал сотрудничать с итальянской донорской организацией Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS).
„Мы все можем принести пользу, сдав кровь. Каждое пожертвование может помочь нескольким людям в чрезвычайных ситуациях и для долгосрочного медицинского лечения. Вот почему я с энтузиазмом отношусь к важности донорства и призываю людей во всем мире стать пожизненными донорами крови и спасать жизни“, — говорит Криштиану.
Сам он уже давно стал „пожизненным“ донором. И наверняка спас хотя бы одну жизнь.