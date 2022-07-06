Почему на теле Криштиану Роналду нет татуировок?

Так или иначе, большинство футболистов уже имеют хотя бы одну тату после 30 лет. Но — не Роналду!

Несмотря на то, что португалец очень щепетилен к внешности и тщательно следит за свежими трендами моды, его кожа по-прежнему „чиста“. Более того, Криштиану даже не задумывается о татуировках, пишет Sport24.ru.

Но почему? Татуировки кажутся ему не модными? Или он не хочет „пачкать“ свою идеальную кожу? На самом деле, все намного интереснее.

Роналду — один из главных благотворителей мира. Криштиану не раз признавался, что популярность нередко раздражает его, так как он не может никуда пойти инкогнито. Однако у славы есть и другая медаль — она помогает португальцу совершать добрые дела, что, наоборот, успокаивает его.

Ежегодно Криш тратит на благотворительность миллионы евро. Например, только в 2016-м португалец отправил 600 тысяч евро благотворительному фонду ООН (деньги за победу в ЛЧ), 275 тысяч — на борьбу с детским раком (деньги за победу на Евро) и 3 млн близким разбившейся команды „Шапекоэнсе“.

При этом, Роналду помогает не только кошельком, но и своим телом. Он регулярно сдает кровь и именно поэтому не забивает свое тело татуировками.

По данным „международного комитета Красного креста“, доноры имеют право сдавать кровь только через четыре месяца после нанесения тату на кожу, чтобы избежать риска заражения. То же правило распространяется на пирсинг и татуаж.

Разумеется, на пару месяцев с донорством можно было бы и повременить. Но, как известно, Роналду максималист: португалец хочет всегда оставаться доступным для нуждающихся, поэтому „забивать“ свое тело тату не собирается.

Впервые Криштиану стал донором еще в начале 2010-х, когда трехлетний сын его партнера по сборной Карлуша Мартинша заболел лейкемией. Роналду откликнулся на беду и согласился стать донором костного мозга.