Футбол
06.07.2022, 10:47

Почему на теле Криштиану Роналду нет татуировок?

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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
ФОТО: REUTERS/Marcelo Del Pozo | Scanpix

Татуировки уже давно стали атрибутом, без которого сложно представить современного футболиста. Некоторые, как Кевин-Принс Боатенг, приходят в футбол уже с тату, а другие, как например Месси, собирают чернила на коже по ходу карьеры.

Так или иначе, большинство футболистов уже имеют хотя бы одну тату после 30 лет. Но — не Роналду!

Несмотря на то, что португалец очень щепетилен к внешности и тщательно следит за свежими трендами моды, его кожа по-прежнему „чиста“. Более того, Криштиану даже не задумывается о татуировках, пишет Sport24.ru.

Но почему? Татуировки кажутся ему не модными? Или он не хочет „пачкать“ свою идеальную кожу? На самом деле, все намного интереснее.

Роналду — один из главных благотворителей мира. Криштиану не раз признавался, что популярность нередко раздражает его, так как он не может никуда пойти инкогнито. Однако у славы есть и другая медаль — она помогает португальцу совершать добрые дела, что, наоборот, успокаивает его.

Ежегодно Криш тратит на благотворительность миллионы евро. Например, только в 2016-м португалец отправил 600 тысяч евро благотворительному фонду ООН (деньги за победу в ЛЧ), 275 тысяч — на борьбу с детским раком (деньги за победу на Евро) и 3 млн близким разбившейся команды „Шапекоэнсе“.

При этом, Роналду помогает не только кошельком, но и своим телом. Он регулярно сдает кровь и именно поэтому не забивает свое тело татуировками.

  • По данным „международного комитета Красного креста“, доноры имеют право сдавать кровь только через четыре месяца после нанесения тату на кожу, чтобы избежать риска заражения. То же правило распространяется на пирсинг и татуаж.

Разумеется, на пару месяцев с донорством можно было бы и повременить. Но, как известно, Роналду максималист: португалец хочет всегда оставаться доступным для нуждающихся, поэтому „забивать“ свое тело тату не собирается.

Впервые Криштиану стал донором еще в начале 2010-х, когда трехлетний сын его партнера по сборной Карлуша Мартинша заболел лейкемией. Роналду откликнулся на беду и согласился стать донором костного мозга.

„Я сделал это много лет назад, и если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал, потому что это очень серьезное заболевание для многих детей, и мы должны им помочь… Это простой процесс, и тогда ты чувствуешь себя счастливым, потому что знаешь, что помогаешь другому человеку“, — вспоминал Роналду.

После футболист начал регулярно сдавать кровь. Так, в 2013 он пожертвовал часть костного мозга в фонд помощи детям, больным лейкемией, а затем сдал кровь для жертв крушения поезда на севере Испании, когда погибли 78 человек и 143 были ранены. В 2017-м Криш стал донором плазмы и дважды сдал кровь, а в 2018-м начал сотрудничать с итальянской донорской организацией Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS).

„Мы все можем принести пользу, сдав кровь. Каждое пожертвование может помочь нескольким людям в чрезвычайных ситуациях и для долгосрочного медицинского лечения. Вот почему я с энтузиазмом отношусь к важности донорства и призываю людей во всем мире стать пожизненными донорами крови и спасать жизни“, — говорит Криштиану.

Сам он уже давно стал „пожизненным“ донором. И наверняка спас хотя бы одну жизнь.


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