Волейболистка с самой большой армией фанатов: на Onlyfans я зарабатываю в 50 раз больше, чем на спорте

Помимо карьеры профессиональной волейболистки, Алвес является успешной моделью с очень большой армией фанатов. У нее 2,3 миллиона подписчиков в Instagram, что является мировым рекордом среди волейболисток.

„Нравиться это людям или нет, но это мой выбор“, — сказала 22-летняя бразильянка о заработке на Onlyfans. „Я спортсменка, модель, законодатель моды и одновременно развиваю свой бренд. С Onlyfans я зарабатываю в 50 раз больше, чем просто играя в волейбол“, — добавил Алвес в интервью Globo.

Алвес не первая известная спортсменка, связанная с OnlyFans. Недавно бывшая профессиональная теннисистка Эшли Харклроуд (37 лет), которая также позировала для журнала Playboy, призналась, что присоединилась к OnlyFans и выкладывает секс-видео, снятое дома.

„Я первая профессиональная теннисистка, которая украсила обложку Playboy, а теперь и Onlyfans“, — говорится в описании к каналу. За подписку в размере $ 9,99 в месяц она позволяет поклонникам получать доступ к своим секс-видео.