Из арбориста в старейшины Пирита. Кто такой Тынис Лийнат, задержанный КаПо по подозрению в коррупции?

Немногим более двух недель назад член Центристской партии и старейшина Пирита Тынис Лийнат радостно провозгласил в социальных сетях: „В ОТПУСК! Два с половиной года не был в отпуске. Теперь отдохну“. На следующий день после возвращения из отпуска, мужчину задержали сотрудники полиции безопасности. Лийната подозревают в коррупционных преступлениях, в том числе в получении взятки.