Новости Эстонии
06.07.2022, 12:46

Из арбориста в старейшины Пирита. Кто такой Тынис Лийнат, задержанный КаПо по подозрению в коррупции?

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Tõnis Liinat
Tõnis Liinat
ФОТО: Albert_Truuvaart | Pirita LOV

Немногим более двух недель назад член Центристской партии и старейшина Пирита Тынис Лийнат радостно провозгласил в социальных сетях: „В ОТПУСК! Два с половиной года не был в отпуске. Теперь отдохну“. На следующий день после возвращения из отпуска, мужчину задержали сотрудники полиции безопасности. Лийната подозревают в коррупционных преступлениях, в том числе в получении взятки.

Лийнат — популярный в Пирита человек.

Родился 13 декабря 1985 года в Таллинне, где и прожил всю свою жизнь, большую часть времени в Пирита. Маленьким мальчиком...

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