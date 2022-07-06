ООН — о войне в Украине: права человека нарушают обе стороны

Как Россия, так и Украина, по данным ООН, нарушают в ходе идущей между ними войны права человека и международное гуманитарное право. И ВС РФ, и ВСУ размещают военные объекты вблизи гражданских зданий и используют мирных жителей в качестве „живого щита“, заявила во вторник, 5 июля, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая в Женеве.

К другим нарушениям, по ее словам, относятся пытки и жестокое обращение с военнопленными, притом что виновные в этих деяниях не привлекаются к ответственности. Изнасилования и другие случаи сексуального насилия были зафиксированы и на территориях, контролируемых Россией, и в областях, контролируемых Украиной, продолжила Бачелет.

По данным ООН, „существуют серьезные опасения, что наступления, которые ведут российские военные, несовместимы с международным гуманитарным правом“. Вероятно, то же относится и к украинским вооруженным силам на востоке страны, хотя и „в значительно меньшей степени“, резюмировала Бачелет.

„Во имя каждой жертвы этой бессмысленной войны: убийства, пытки, произвольные задержания должны прекратиться“, - призвала она.

Убийства вне рамок боевых действий

В ООН сохраняются опасения, что армия РФ совершала незаконные убийства, в том числе внесудебные казни. Как отметила Бачелет, „растущие доказательства дают разумные основания полагать, что российские вооруженные силы совершили серьезные нарушения“ в этом отношении. Ее ведомство ищет подтверждения более 300 заявлений об убийствах, совершенных российскими военнослужащими вне рамок боевых действий, сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека.