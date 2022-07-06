Рейтинги партий: поддержка соцдемов и Isamaa растет, Партии реформ - сокращается

По данным последнего опроса, популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась с 34,5% до 34%. На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой вырос на 0,2% до 21,1%, пишет rus.err.ee.

На третьем месте по-прежнему находится ушедшая в оппозицию Центристская партия с рейтингом 17,8%. Популярность центристов, которые до 3 июня входили в правящую коалицию с реформистами, выросла на 0,8%.

Социал-демократов готовы поддержать 6,5% избирателей, а Isamaa - 7,7%. Рейтинг соцдемов увеличился на 0,2%, а популярность отечественников выросла на 0,4%. Обе эти партии сейчас продолжают коалиционные переговоры с реформистами.

Результаты опросов за последний месяц показывают, что рост популярности Партии реформ явно остановился, а EKRE удалось несколько улучшить свою поддержку.