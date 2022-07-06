В Латвии планируют вернуть обязательную службу в армии(7)
Нынешняя система воинской службы в Латвии себя исчерпала, поэтому в течение пяти лет в стране должна появиться служба защиты страны. Сначала она будет добровольной, а затем всеобщей. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает латвийский Delfi.
Латвия приняла решение об отказе от обязательной службы в 2006 году.
С 2023 по 2028 год запланирован переходный период, когда молодые мужчины (18-27 лет) смогут служить на добровольной основе. Затем служба станет обязательной. Введение новой системы службы должен принять Сейм.
Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы:
служба защиты страны;
Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году);
курсы командиров на базе вуза;
альтернативная служба.
Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.
Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство.
После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.
Для молодых людей, которые откажутся проходить один из четырех предложенных вариантов службы, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны Латвии не сообщил, какие именно. В то же время он напомнил, что в Финляндии, например, при отказе от службы к гражданину могут быть применены ограничения на поездки.
Также Пабрикс пока не сообщил, как будет происходить отбор потенциальных военнослужащих. Минобороны планирует использовать доступные базы данных и персонализированный подход к каждому из молодых людей.
В первые два года для всеобщей военной службы будет достаточно имеющейся инфраструктуры армии, но позже суммы начнут расти, и затраты на эту систему оцениваются примерно в 120 млн евро.
Цель Минобороны - в течение пяти лет достичь, чтобы структура Национальных вооруженных сил Латвии в условиях военного времени достигала 50 000 человек, в том числе численность активных подразделений - 14 000, подразделений Земессардзе - 16 000, а военнослужащих запаса - 20 000 человек.
Пабрикс отметил, что по предлагаемой Минобороны реформе ожидается дискуссия, и ведомство открыто для предложений. Он призвал не ассоциировать реформу с обязательной службой, отметив, что в Латвии продолжит существовать профессиональная армия.