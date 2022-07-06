В Латвии планируют вернуть обязательную службу в армии

Латвия приняла решение об отказе от обязательной службы в 2006 году.

С 2023 по 2028 год запланирован переходный период, когда молодые мужчины (18-27 лет) смогут служить на добровольной основе. Затем служба станет обязательной. Введение новой системы службы должен принять Сейм.

Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы:

служба защиты страны;

Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году);

курсы командиров на базе вуза;

альтернативная служба.

Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.

Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство.

После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.

Для молодых людей, которые откажутся проходить один из четырех предложенных вариантов службы, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны Латвии не сообщил, какие именно. В то же время он напомнил, что в Финляндии, например, при отказе от службы к гражданину могут быть применены ограничения на поездки.

Также Пабрикс пока не сообщил, как будет происходить отбор потенциальных военнослужащих. Минобороны планирует использовать доступные базы данных и персонализированный подход к каждому из молодых людей.

В первые два года для всеобщей военной службы будет достаточно имеющейся инфраструктуры армии, но позже суммы начнут расти, и затраты на эту систему оцениваются примерно в 120 млн евро.