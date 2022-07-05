Роозе бьет свои же рекорды, Ефимова нацелилась на золото

Из трех эстонских талантов первым в полуфинальных заплывах участвовал Артур Тоблер, завершивший 50-метровку на спине в четвертьфинале со временем 26,43. К сожалению, в полуфинале спортсмен преодолел дистанцию за 26,83, что принесло ему последнее место по результатам двух полуфиналов и 16-е место в общем зачете ЧЕ. Для выхода в финал необходимо было проплыть за 25,57.

В женском плавании брассом на 50 метров порадовала наша самая большая надежда - Энели Ефимова. В четвертьфинале 15-летняя спортсменка оказалась единственной, кто проплыла дистанцию менее, чем за 31 секунду (30,50) и опередила ровно на одну секунду спортсменку, пришедшую второй. В полуфинале Ефимова опять не подкачала - 30,59, время эстонки снова было лучшим. На втором месте полячка Каролина Пехович с результатом 31,44. Рекорд Ефимовой на этой дистанции был получен на чемпионате мира среди взрослых в июне этого года, где она проплыла за 30,08.

Финал состоится в среду вечером. Удачи, Энели!

Утром 18-летний Ральф Роозе проплыл 50 м брассом с новым рекордом Эстонии среди юниоров - 28,56, предыдущий рекорд (28,62) ​​принадлежал Йоонасу Ниине. В полуфинале Роозе побил свой же рекорд и вышел последним в финал со временем 28,12!

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