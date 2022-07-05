Запад дал старт подготовке „плана Маршалла“ для восстановления Украины

Декларация увидела свет после намеченной еще до войны двухдневной конференции URC2022 в швейцарском Лугано. Своих представителей туда отправили почти все страны Европы, а также Израиль, Япония, Южная Корея, Турция, США, Канада и Австралия.

В политическом документе, не имеющем юридической силы, они осудили российскую агрессию, призвали Кремль незамедлительно вывести войска и задекларировали готовность поддерживать восстановление Украины.

Украинские власти оценивают реконструкцию в 750 млрд долларов. Только в этом году стране нужно 60-65 млрд долларов, и это без учета расходов на оборону и вооружения.

По подсчетам Киевской школы экономики, российская армия уже уничтожила только зданий и инфраструктуры на 100 млрд долларов, а общий экономический ущерб от войны они оценили в 600 млрд долларов.

Запад до сих пор выделял считанные миллиарды, и то в основном на закупку оружия для Украины. Однако уже сейчас он задумывается о будущих расходах на восстановление.

„Мы готовимся к послевоенному времени уже сейчас, в разгар войны, - сказал президент принимавшей конференцию Швейцарии Иньяцио Кассис. - Мы стремимся дать украинцам надежду и уверенность в том, что они не одни“.

Деньги только под реформы

Уже после первого месяца российского вторжения было ясно, что счет за восстановление окажется 12-значным.

Восемь ведущих экономистов еще в апреле очень предварительно оценили потребность Украины в помощи в 200-500 млрд евро. Ученые опирались на опыт Европы после Второй мировой (“план Маршалла“), объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели.

Они выделили три стадии реконструкции: чрезвычайная сейчас, затем - восстановление критической инфраструктуры и госуправления, и только потом третья стадия, которая заложит основы для быстрого превращения Украины в современную экономику.