Перед уходом из России IKEA устроила финальную распродажу. Но что-то пошло не так

Проблемы с доступом к сайту начались уже вечером 4 июля, а после полуночи он перестал работать. Пользователи не могли попасть в личный кабинет, добавить товары в корзину, отследить заказ — у некоторых сайт оказался вовсе недоступен. „Что-то пошло не так…“, — говорилось в одном из сообщений, которое видели пользователи.

В первые часы компания сообщила о „технических сложностях с оформлением и отслеживанием статуса заказа“, и пообещала „починить все как можно быстрее“. Днем 5 июля IKEA сообщила, что „по техническим причинам“ вручную обрабатывает заказы, поскольку товары нельзя добавить в корзину, а затем — что покупки временно невозможно оформить как на сайте, так и через центр поддержки клиентов.

„Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте“.