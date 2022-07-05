Перед уходом из России IKEA устроила финальную распродажу. Но что-то пошло не так
В ночь на 5 июля на российском сайте IKEA началась финальная распродажа, объявленная перед уходом компании из России. Компания сообщила о готовящейся акции утром 4 июля, подчеркнув, что она будет продолжаться „в течение нескольких недель, пока товары есть в наличии“. Ранее IKEA провела распродажу для своих сотрудников — и она проходила непосредственно в магазинах сети, передает „Медуза“.
Проблемы с доступом к сайту начались уже вечером 4 июля, а после полуночи он перестал работать. Пользователи не могли попасть в личный кабинет, добавить товары в корзину, отследить заказ — у некоторых сайт оказался вовсе недоступен. „Что-то пошло не так…“, — говорилось в одном из сообщений, которое видели пользователи.
В первые часы компания сообщила о „технических сложностях с оформлением и отслеживанием статуса заказа“, и пообещала „починить все как можно быстрее“. Днем 5 июля IKEA сообщила, что „по техническим причинам“ вручную обрабатывает заказы, поскольку товары нельзя добавить в корзину, а затем — что покупки временно невозможно оформить как на сайте, так и через центр поддержки клиентов.
„Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте“.