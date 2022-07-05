ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (132-й день) | Новые цели России, план восстановления Украины

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии представил оперативную сводку о боевых действиях на Украине. После захвата Лисичанска вооруженные силы Российской Федерации (РФ) фактически контролируют всю Луганскую область. Оккупация территории и выход на административные границы области являются одной из промежуточной целей кампании. Скорее всего, теперь россияне сосредоточатся на захвате Донецкой области.

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о праве властей вводить „специальные меры“ в экономике для обеспечения „контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации“. В числе прочего речь идет об увеличении рабочего времени, работе в выходные и запрете на отказ от выполнения контрактов по гособоронзаказу.

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Обе страны войдут в НАТО после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предъявили обвинения в наемничестве гражданину Швеции. Утверждается, что этот человек находился на заводе „Азовсталь„ в Мариуполе и сдался в плен.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас перегнула палку, когда подвергла критике оборонную политику НАТО перед саммитом в Мадриде, за что получила от других стран много негативной обратной связи.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовала промежуточный доклад о ситуации в Украине после начала российского вторжения в феврале. В отчете задокументированы нарушения прав человека с обеих сторон.

Более 40 стран Европы и развитого мира дали формальный старт подготовке „плана Маршалла“ для восстановления Украины после российской агрессии и подписали Луганскую декларацию. Среди прочего в ней обрисованы условия для будущего выделения денег, включая борьбу с коррупцией и другие реформы в Украине.