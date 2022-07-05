Боррель: только уход России из Украины положит конец войне

Прекратить развязанную Россией войну в Украине путем „принятия российского диктата“ невозможно, добиться этого позволит лишь вывод войск РФ с украинской территории,уверен верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Уважение территориальной целостности государств и неприменение силы - это не западные или европейские принципы, а положения, которые лежат в основе международного права, говорится в заявлении Борреля, обнародованном в понедельник, 4 июля, Европейской службой внешних связей (EEAS). Однако Россия „бесцеремонно попирает“ эти правила, и „согласие с их нарушением открыло бы дверь для закона джунглей в глобальном масштабе“, подчеркнул глава европейской дипломатии.

По словам Жозепа Борреля, экономическая взаимозависимость - вопреки той позиции, которую Европа наивно занимала всего несколько лет назад, - не означает автоматического умиротворения в международных отношениях. Поэтому „императивом“ является переход к концепции, в которой Европа превратится в отдельную силу на международной арене, полагает Боррель.

„Мы не хотим вступать в войну с Россией“

„Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, в основе ответа (Евросоюза. - Ред.) теперь лежат экономические санкции. Они уже начали оказывать влияние, и это будет еще заметнее в ближайшие месяцы“, - указал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

На данном этапе ограничительные меры ЕС направлены против почти 1200 физических и 98 юридических лиц в России, а также против значительного числа секторов российской экономики, напомнили в EEAS.

Воздействие санкций на экономику ЕС

К концу 2022 года Европа сократит импорт российской нефти на 90 процентов. Кроме того, ЕС оперативно снижает ввоз газа из РФ.