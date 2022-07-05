Эстонская разведка: Россия готовится к затяжной войне. Следующая цель - захват Донецкой области
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии представил оперативную сводку о боевых действиях на Украине.
После захвата Лисичанска вооруженные силы Российской Федерации (РФ) фактически контролируют всю Луганскую область. Оккупация территории и выход на административные границы области являются одной из промежуточной целей кампании. Скорее всего, теперь россияне сосредоточатся на захвате Донецкой области.
Удары по целям в Харьковской и Одесской областях указывают, что Россия может не остановиться на двух областях и удержании уже оккупированной территории с последующей аннексией этих земель. Тактика ВС РФ сводится к концентрации артиллерии на узком участке фронта и занятием покинутых украинских позиций.
Очень вероятно, что текущая фаза „специальной операции“ не отвечает оперативным и стратегическим замыслам РФ, поэтому россияне готовятся к затяжной войне, которая продлится в том числе и в следующем году. В пользу этого говорит законопроект правительства, который запрещает предприятиям отказываться от выполнения государственных заказов – он отправлен на первое чтение в Государственную Думу.
Данный законопроект упрощает принуждение предприятий к участию в обеспечении ВС РФ. Необходимость этой меры объясняется напрямую: в связи с проведением „специальной операции“ на Украине российские войска испытывают острую потребность в технике и ее обслуживании, а также в снаряжении. И хотя война официально не объявлялась, по сути экономику мобилизуют для военных нужд.
Харьковское направление
ВС РФ продолжили укреплять свои позиции севернее и северо-восточнее Харькова. Одновременно с этим они проводили небольшие атаки. Вероятно, они были нацелены на возвращение утраченных территорий и улучшение собственных оборонительных позиций.
Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) считает, что на Харьковском направлении российские войска главным образом готовятся к отражению контратак. Значимых успехов ни одна из сторон не добилась.
Генштаб ВСУ сообщил об отбитых атаках россиян на Сосновку и Прудянку – населенные пункты в 10-15 км от российско-украинской границы. В течение последней недели вдоль всей линии соприкосновения ВС РФ продолжали наносить артиллерийские и воздушные удары по позициям украинских сил и гражданской инфраструктуре. Также россияне нанесли выборочные ракетные удары по объектам ВСУ севернее и северо-восточнее Харькова.
ВС РФ продолжили предпринимать попытки наступления с Изюмского выступа в сторону Славянска – города, который находится примерно в 20 км от линии фронта. Несмотря на отсутствие значимых успехов, юго-восточнее Изюма российские войска все же смогли продвинуться на небольшое расстояние. От Лимана и до Славянска линия фронта проходит вдоль русла реки Северский Донец.
Донецко-Луганское направление
В последние сутки ВС РФ продолжали усиливать свое присутствие в районе Северодонецка и Лисичанска. Российские войска продолжили укреплять оборону в Белогоровке, Николаевке и Лисичанске. Одновременно с этим в Северодонецке уже предпринимались попытки установления новой местной администрации.
Российские войска продолжают наступать западнее Попасной. В некоторых местах линия фронта проходит в 10-12 км от Бахмута – важного узла в системе снабжения украинских войск. На этом направлении бои шли в населенных пунктах Васильевка, Спорное, Клиновое и Майорск. Вероятно, ВС РФ продолжат наступление в сторону Бахмута и Северского Донца. Предположительно, здесь находится очередная линия обороны ВСУ, которая выстроена вдоль русла реки Бахмутовка.
В течение последних дней российские войска также атаковали в районе Авдеевки и Марьинки. Больших успехов они не добились, но им удалось занять поселок Новоселовка Вторая в 10 км на северо-востоке от Авдеевки. Таким образом ВС РФ добились лучших позиций для обстрела окрестностей Авдеевки.
Южное направление
В течение последней недели ВС РФ главным образом пытались отбить потерянные позиции на северо-востоке Херсонской области. В ушедшие дни российские войска атаковали преимущественно Ивановку, Потемкнио и Мирное. Судя по всему, безуспешно.
Генштаб ВСУ сообщил о переброске из Крыма на север Херсконской области железнодорожного эшелона из 17 вагонами боеприпасов – это говорит о стремлении российского командования сохранить преимущество в артиллерии.
На протяжении последней недели вся линия соприкосновения на южном направлении подвергалась массированным ударам артиллерии. Это подтверждают спутниковые снимки NASA FIRMS от 4 июля, на которых запечатлены множественные пожары на линии соприкосновения в Николаевской и Херсонской областях.