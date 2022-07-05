Эстонская разведка: Россия готовится к затяжной войне. Следующая цель - захват Донецкой области

После захвата Лисичанска вооруженные силы Российской Федерации (РФ) фактически контролируют всю Луганскую область. Оккупация территории и выход на административные границы области являются одной из промежуточной целей кампании. Скорее всего, теперь россияне сосредоточатся на захвате Донецкой области.

Удары по целям в Харьковской и Одесской областях указывают, что Россия может не остановиться на двух областях и удержании уже оккупированной территории с последующей аннексией этих земель. Тактика ВС РФ сводится к концентрации артиллерии на узком участке фронта и занятием покинутых украинских позиций.

Очень вероятно, что текущая фаза „специальной операции“ не отвечает оперативным и стратегическим замыслам РФ, поэтому россияне готовятся к затяжной войне, которая продлится в том числе и в следующем году. В пользу этого говорит законопроект правительства, который запрещает предприятиям отказываться от выполнения государственных заказов – он отправлен на первое чтение в Государственную Думу.

Данный законопроект упрощает принуждение предприятий к участию в обеспечении ВС РФ. Необходимость этой меры объясняется напрямую: в связи с проведением „специальной операции“ на Украине российские войска испытывают острую потребность в технике и ее обслуживании, а также в снаряжении. И хотя война официально не объявлялась, по сути экономику мобилизуют для военных нужд.

Харьковское направление

ВС РФ продолжили укреплять свои позиции севернее и северо-восточнее Харькова. Одновременно с этим они проводили небольшие атаки. Вероятно, они были нацелены на возвращение утраченных территорий и улучшение собственных оборонительных позиций.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) считает, что на Харьковском направлении российские войска главным образом готовятся к отражению контратак. Значимых успехов ни одна из сторон не добилась.