Официально: Маурисио Почеттино уволен из „ПСЖ“

„Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его сотрудников за их работу и желает им всего наилучшего в будущем“, — говорится в сообщении.

Маурисио Почеттино тренировал „ПСЖ“ с 2021 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, Кубок страны и Суперкубок Франции.

Новым главным тренером „ПСЖ“ стал Кристоф Галтье, он подписал с парижским клубом контракт, срок которого рассчитан до июня 2024 года.

На посту главного тренера чемпионов Франции Галтье сменил Маурисио Почеттино, об отставке которого было объявлено во вторник.

Французский специалист был представлен в качестве нового главного тренера „ПСЖ“ на сегодняшний пресс-конференции.

Предыдущим местом работы 55-летнего Галтье была „Ницца“, а „Лилль“ под его руководством в 2021 году выиграл чемпионат Франции.

Новый главный тренер „ПСЖ“ Кристоф Галтье прокомментировал свое назначение.

„Присутствие Луиса Кампоса в „ПСЖ“ имело решающее значение, а затем мой обмен мнениями с президентом заставил меня согласиться на должность тренера „ПСЖ“ с большим смирением, но с большой решимостью. Я собираюсь поговорить со всеми игроками. Управлять таким составом — привилегия. У нас должен быть общий проект, без компромиссов. Я не собираюсь проводить революцию, я знаю, что получу всеобщую поддержку. Как только игрок не участвует в проекте, он будет исключен“, — сказал Галтье на пресс-конференции.

Источник - sport24

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