Цена за электричество в среду пробьет потолок

По сравнению со вторником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 192,19 евро, тариф вырастет на 33%. Максимальная стоимость - 413,89 евро будет в период с 8 до 9 часов, пишет rus.err.ee.

Минимальный тариф - с 11 до 12 часов, когда цена составит около 173 евро за мегаватт-час.

До сих пор самая высокая среднесуточная цена в 2022 году пришлась на 30 июня, когда один МВт-ч электроэнергии стоил 263,98 евро.

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