05.07.2022, 16:00
Цена за электричество в среду пробьет потолок
ФОТО: | Õhtuleht
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду, 6 июля, вырастет до рекордных в этом году 288,48 евро за мегаватт-час.
По сравнению со вторником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 192,19 евро, тариф вырастет на 33%. Максимальная стоимость - 413,89 евро будет в период с 8 до 9 часов, пишет rus.err.ee.
Минимальный тариф - с 11 до 12 часов, когда цена составит около 173 евро за мегаватт-час.
До сих пор самая высокая среднесуточная цена в 2022 году пришлась на 30 июня, когда один МВт-ч электроэнергии стоил 263,98 евро.
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