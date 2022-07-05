Японские СМИ: Си Цзиньпин отказался посетить РФ и Путина. Кремль: это не так

„Нет, это не так. Это полностью не соответствует действительности“, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет Медуза.

По словам Пескова, у Путина есть действующее приглашение посетить Китай, а у Си — посетить Россию, но сейчас в Китае „продолжаются определенные ковидные ограничения, и это абсолютно нормально“. „По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены“, — заявил представитель Кремля.

„Еимури Симбун“ 5 июля написала со ссылкой на дипломатические источники, что 15 июня Путин во время беседы с Си Цзиньпином пригласил того в Россию, однако председатель КНР заявил, что в ближайшее время „сделать это будет сложно“, сославшись на коронавирус. Газета отмечала, что поездка Си в РФ может привести к „дальнейшему углублению конфликта Китая с США и Европой“

Си Цзиньпин не покидал Китай с тех пор, как началась пандемия коронавируса. С Путиным они в последний раз встречались на открытии Олимпиады в Пекине в начале февраля 2022 года.

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