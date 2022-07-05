Из катафалка на дорогу вывалился гроб с телом

Раудсепп объяснил Delfi, что люк открылся во время совершения поворота. Он добавил, что гроб находился на подставке с роликами, чтобы его можно было легко убирать и доставать.



„Машина сразу остановилась! Сдала назад. Гроб тут же поставили обратно“, - заверил глава фирмы.



Анонимный источник сообщил изданию Järva Teataja что тело наполовину вывалилось из гроба, а вокруг лежали венки.



„Я сам тоже был там. Эти утверждения — полная ерунда и фантазия“, — сказал Раудсепп. По его словам, гроб был полностью целый, и тело было внутри. „Также на этих похоронах также не было ни цветов, ни венков.



Он сказал, что гроб осмотрели и подняли обратно в машину. Он был цел. „Безусловно, пугающий опыт, но я поговорил и с водителем. Это не его вина, это просто неудачное стечение обстоятельств“, — отметил Раудсепп.



По его словам, речь идет о довольно новом автомобиле, купленным прошлой осенью. В такую жаркую погоду на нем еще никто не ездил. Данный водитель впервые ехать на этом авто. Люк вздулся от жары и открылся. Раудсепп заверил, что они немедленно проверят техническую сторону, чтобы избежать повторения ситуации.



Что касается покойного, то его похоронили в субботу. „Проводы состоялась вовремя“, — подчеркнул Раудсепп и подтвердил, что о происшествии родственникам сообщать не стали. „Мы не хотели омрачать память…“



Раудсепп сказал, что инцидент прискорбен, но речь идет все же о несчастном случае, в котором никто не виноват.