В Эстонии выявили второй случай заражения оспой обезьян

По данным Департамента здоровья, мужчина мог заразиться в ходе полового акта. Его сексуальное поведение чиновники расценили как рискованное.

По ее словам, известные пути заражения: воздушно-капельный, контактный — через поверхность кожи и пузырьки на ней, и непрямой, то есть через одежду или поверхности, а также через половой акт.