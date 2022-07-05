05.07.2022, 12:14
В Эстонии выявили второй случай заражения оспой обезьян(7)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Эстонии зарегистрировали второй случай заражения оспой обезьян. Новым инфицированным оказался мужчина средних лет, который недавно путешествовал по Европе, передает RusERR.
По данным Департамента здоровья, мужчина мог заразиться в ходе полового акта. Его сексуальное поведение чиновники расценили как рискованное.
Ранее советник отдела инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Донченко говорила ERR, что пока болезнь распространяется преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
По ее словам, известные пути заражения: воздушно-капельный, контактный — через поверхность кожи и пузырьки на ней, и непрямой, то есть через одежду или поверхности, а также через половой акт.