Количество умерших и госпитализированных в связи с COVID-19 продолжает расти(7)
По состоянию на утро понедельника в больницах находятся 107 пациентов с COVID-19. На прошлой неделе было открыто 97 новых историй болезни по COVID-19. Доля положительных результатов теста продолжает расти.
По словам заведующей инфекционным отделением Департамента здоровья Ханны Сепп, 1346 из 7297 анализов, взятых на прошлой неделе, оказались положительными, что показывает стабильный рост количество больных.
„Количество сделанных тестов среди пожилых увеличилось в среднем на 23%, а заболеваемость в этой возрастной группе увеличилась на 44%“, — пояснила Сепп и добавила, что коэффициент заражения R больше единицы (1,26). Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса остается средним.
Среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 за последние семь дней составляет 6. По состоянию на утро понедельника в больнице находятся 107 человек, 50 из которых нуждаются в госпитализации из-за симптоматического течения COVID-19. За неделю добавились восемь смертей инфицированных коронавирусом (возраст 64-97). Число госпитализаций, вероятно, будет расти.
За неделю было введено 827 доз вакцины, из которых первичных - 173.
462 528 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,7%.