Они выступают, а мы страдаем: украинский скелетонист призывает к полному запрету России

„Международное сообщество должно быть достаточно смелым, чтобы последовать примеру организаторов Уимблдона и полностью запретить выступления россиян не только в знак солидарности с Украиной, но и в качестве акта спортивной справедливости. Очевидно, это будет означать отстранение России и всех её спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Россия всегда использовала спорт для пропаганды. Российские спортсмены получают деньги от правительства. Они представляют страну под нейтральным флагом. Но все знают, что они из России. И во многих олимпийских видах спорта российские спортсмены также являются частью армии. Они выступают, а мы страдаем. Разве это правильно?“ — приводит слова Гераскевича The Guardian.

Источник - Чемпионат

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