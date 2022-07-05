Обычное эстонское лето: впереди комфортная температура и немного дождя

В среду и четверг переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 18...23°С.

В пятницу переменная облачность. До полудня местами, во второй половине дня во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 20...24, на наветренном побережье до 18.

На выходных синоптики также обещают переменную облачность, местами дожди, температуру воздуха до 21°С. Ночью столбик термометра может опуститься до 10 °С.

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