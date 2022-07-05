В Вырумаа в озере утонул мужчина

4 июля в 20:39 поступило сообщение о том, что на озере Кирикумяэ в Вырумаа пропал мужчина.

Поиски пропавшего велись при помощи дрона и лодки. В 21:17 спасатели, прощупывая дно при помощи специального шеста, обнаружили в тридцати метрах от берега тело 69-летнего мужчины.

Спасатели настоятельно рекомендуют людям с недостаточными навыками плавания и физической подготовкой во время купания держаться поближе к берегу. В этом случае, если с вами что-то случиться, другие люди смогут помочь. Возле берега больше шансов и спастись самому.