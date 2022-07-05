05.07.2022, 10:09
В Вырумаа в озере утонул мужчина
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера в Вырумаа в озере утонул мужчина.
4 июля в 20:39 поступило сообщение о том, что на озере Кирикумяэ в Вырумаа пропал мужчина.
Поиски пропавшего велись при помощи дрона и лодки. В 21:17 спасатели, прощупывая дно при помощи специального шеста, обнаружили в тридцати метрах от берега тело 69-летнего мужчины.
Спасатели настоятельно рекомендуют людям с недостаточными навыками плавания и физической подготовкой во время купания держаться поближе к берегу. В этом случае, если с вами что-то случиться, другие люди смогут помочь. Возле берега больше шансов и спастись самому.